Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Президент Володимир Зеленський у рамках форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що переломним моментом в Україні стануть вибори у США. Коментуючи цю заяву, перший заступник Ради національної безпеки та оборони 2008-2011 років Степан Гавриш сказав, що це слабка позиція глави держави.

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що стане переломним моментом у війні

За словами Гавриша, незалежно від подій у США основні завдання України сьогодні — зберегти державність та український народ.

"Це слабка позиція Президента, вона не вперше лунає з його уст. Щоб не сталося у Сполучених Штатах Америки, Україна на чолі з президентом та владою має ставити перед собою завдання: вижити, зберегти державність та український народ", — сказав Гавриш.

Він додав, що наразі ситуація на фронті склалася так, що потрібно перш за все думати про створення потужної оборони, а також готуватися до нових атак ворога. Це, на думку експерта, є особливо важливим у контексті затримки західної допомоги.

Нагадаємо, військові Збройних сил України відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.

Додамо, 25 лютого Олександр Сирський та Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Разом з бійцями посадовці проаналізували ситуацію на фронті та узгодили майбутні кроки.