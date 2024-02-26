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Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

26 лютого 2024 р. 14:08

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14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

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14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

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14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

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Президент Володимир Зеленський у рамках форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що переломним моментом в Україні стануть вибори у США. Коментуючи цю заяву, перший заступник Ради національної безпеки та оборони 2008-2011 років Степан Гавриш сказав, що це слабка позиція глави держави. 

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що стане переломним моментом у війні

За словами Гавриша, незалежно від подій у США основні завдання України сьогодні — зберегти державність та український народ. 

"Це слабка позиція Президента, вона не вперше лунає з його уст. Щоб не сталося у Сполучених Штатах Америки, Україна на чолі з президентом та владою має ставити перед собою завдання: вижити, зберегти державність та український народ", — сказав Гавриш. 

Він додав, що наразі ситуація на фронті склалася так, що потрібно перш за все думати про створення потужної оборони, а також готуватися до нових атак ворога. Це, на думку експерта, є особливо важливим у контексті затримки західної допомоги. 

Нагадаємо, військові Збройних сил України відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.

Додамо, 25 лютого Олександр Сирський та Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.  Разом з бійцями посадовці проаналізували ситуацію на фронті та узгодили майбутні кроки.

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15:09 Почеттіно розлютив власника Челсі й може бути звільнений

15:00 Співробітник Сенату США неофіційно передав Україні спорядження для снайперів, — ЗМІ

15:00 Стало відомо, коли Рада почне розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 Зеленський оголосив про старт платформи "Зроблено в Україні" — як вона працюватиме

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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