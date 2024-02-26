Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Президент Владимир Зеленский в рамках форума "Украина. Год 2024" заявил, что переломным моментом в Украине станут выборы в США. Комментируя это заявление, первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны 2008-2011 годов Степан Гавриш сказал, что это слабая позиция главы государства.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что станет переломным моментом в войне

По словам Гавриша, независимо от событий в США, основные задачи Украины сегодня — сохранить государственность и украинский народ.

"Это слабая позиция Президента, она не первый раз звучит из его уст. Чтобы не произошло в Соединенных Штатах Америки, Украина во главе с президентом и властью должна ставить перед собой задачу: выжить, сохранить государственность и украинский народ", — сказал Гавриш.

Он добавил, что ситуация на фронте сложилась так, что нужно прежде всего думать о создании мощной обороны, а также готовиться к новым атакам врага. Это, по мнению эксперта, особенно важно в контексте задержки западной помощи.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины отступили от села Ласточкино на Донетчине. Населённый пункт расположен вблизи Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.

Добавим, 25 февраля Александр Сырский и Рустем Умеров 25 февраля посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Вместе с бойцами должностные лица проанализировали ситуацию на фронте и согласовали будущие шаги.