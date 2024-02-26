Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине arrow
Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

26 февраля 2024 г. 14:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Text

12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Text

11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

Text

10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Text

08:00Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
Text

18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Text

12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Text

11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

Text

10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Text

08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
Text

18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Президент Владимир Зеленский в рамках форума "Украина. Год 2024" заявил, что переломным моментом в Украине станут выборы в США. Комментируя это заявление, первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны 2008-2011 годов Степан Гавриш сказал, что это слабая позиция главы государства.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что станет переломным моментом в войне

По словам Гавриша, независимо от событий в США, основные задачи Украины сегодня — сохранить государственность и украинский народ.

"Это слабая позиция Президента, она не первый раз звучит из его уст. Чтобы не произошло в Соединенных Штатах Америки, Украина во главе с президентом и властью должна ставить перед собой задачу: выжить, сохранить государственность и украинский народ", — сказал Гавриш.

Он добавил, что ситуация на фронте сложилась так, что нужно прежде всего думать о создании мощной обороны, а также готовиться к новым атакам врага. Это, по мнению эксперта, особенно важно в контексте задержки западной помощи.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины отступили от села Ласточкино на Донетчине. Населённый пункт расположен вблизи Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.

Добавим, 25 февраля Александр Сырский и  Рустем Умеров 25 февраля посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Вместе с бойцами должностные лица проанализировали ситуацию на фронте и согласовали будущие шаги.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:15 Устроил столовую для кадыровцев — СБУ разоблачила коллаборанта

14:14 На Днепропетровщине мужчина проигнорировал повестку — как наказали уклониста

14:13 Стало известно, на кого должны были обменять Навального перед смертью

14:13 Задержка соцвыплат — в Верховной Раде объяснили, чего ожидать украинцам

14:10 За сколько дней купить билет на поезд: новые правила Укрзализныци

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

14:06 Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер

13:59 Выезд за границу — какие изменения ждут украинцев в марте

13:53 Мобилизация студентов и аспирантов — какие категории лишатся права на отсрочку

13:45 Украина планирует возобновить работу морских контейнерных терминалов — подробности

14:15 Устроил столовую для кадыровцев — СБУ разоблачила коллаборанта

14:14 На Днепропетровщине мужчина проигнорировал повестку — как наказали уклониста

14:13 Стало известно, на кого должны были обменять Навального перед смертью

14:13 Задержка соцвыплат — в Верховной Раде объяснили, чего ожидать украинцам

14:10 За сколько дней купить билет на поезд: новые правила Укрзализныци

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:06 Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер

13:59 Выезд за границу — какие изменения ждут украинцев в марте

13:53 Мобилизация студентов и аспирантов — какие категории лишатся права на отсрочку

13:45 Украина планирует возобновить работу морских контейнерных терминалов — подробности

13:41 День сопротивления оккупации Крыма — Зеленский в обращении сказал важные слова

Новость с фото

08:00 ТОП-25 налогоплательщиков парламента — сколько народные депутаты платят в бюджет

06:30 Иностранцы за Россию — зачем Кремль вербует на войну африканцев и непальцев

06:02 Цены на продукты в Украине — на сколько в феврале подорожали фрукты

25 февраля 2024

06:30 Два года войны — от чего спасли Украину и мир Вооруженные силы

Новость с фото

05:55 Два года не дома — как живут украинцы в Испании

Новость с фото

05:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в феврале подорожали мука, каши и сахар

24 февраля 2024
Новость с фото

21:55 Убытки и переименования — Харьков за два года полномасштабной войны

Новость с фото

20:29 Два года не дома — как живут украинцы в Ирландии

20:01 Два года войны — какая современная западная техника помогла бы Украине

Новость с фото

18:00 Декоммунизация по-одесски — как изменился город за два года полномасштабной войны

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Text

12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Text

11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

Text

10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Text

08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
Text

18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE