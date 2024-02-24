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Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

24 лютого 2024 р. 13:16

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Text

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00:19 З київського держбюджету крадуть кожну третю гривню — Бахматов пояснив як це відбувається

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18:41 Синєгубов відповів, чи можуть росіяни готувати наступ на Харків

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18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

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18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

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18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

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17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

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У день другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну Бюро Конгресу США прийняло Декларацію, в якій знову засудило триваючу війну проти та підтвердило свою непохитну відданість незалежності. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть експерти

24 лютого 2024 року виповнюється два роки з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. З цієї нагоди Бюро Конгресу прийняло Декларацію, в якій знову засудило триваючу війну проти України та підтвердило свою непохитну відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Експерти обговорять це рішення.

Також зазначається, що за два роки від її початку ця жорстока війна спричинила втрату десятків тисяч невинних життів, а також масові руйнування по всій Україні, змусивши мільйони людей залишити свої домівки. Поширення насильства та дезінформації протягом такого довготривалого терміну мають тяжкі наслідки для міст і громад в Україні та в світі.

Хто стане гостями ефіру 

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник,
  • Віктор Ягун — генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015),
  • Ростислав Балабан — політолог,
  • Світлана Оксьонова — провідний науковий співробітник інституту демографії та проблем якості життя НАН України,
  • Кривущенко — позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ,  
  • Руслан Рохов — політтехнолог,
  • Георгій Мазурашу — народний депутат України,
  • Сергій Соболєв — Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ,
  • Олександр Ябчанка — Старший лейтенант, командир взводу, група "Гонор", батальйон "Вовки Да Вінчі".

Нагадаємо, у день другої річниці повномасштабної війни канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними колегами звернувся до нашого народу. Вони офіційно висловили підтримку нашій державі. 

Крім того, багато політичних лідерів у цей день приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки особисто. Сьогодні в Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших. 

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14:18 У Львові біля Ратуші відбулася акція "Гроші на ЗСУ"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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