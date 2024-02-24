Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

У день другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну Бюро Конгресу США прийняло Декларацію, в якій знову засудило триваючу війну проти та підтвердило свою непохитну відданість незалежності. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Про що говоритимуть експерти

24 лютого 2024 року виповнюється два роки з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. З цієї нагоди Бюро Конгресу прийняло Декларацію, в якій знову засудило триваючу війну проти України та підтвердило свою непохитну відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Експерти обговорять це рішення.

Також зазначається, що за два роки від її початку ця жорстока війна спричинила втрату десятків тисяч невинних життів, а також масові руйнування по всій Україні, змусивши мільйони людей залишити свої домівки. Поширення насильства та дезінформації протягом такого довготривалого терміну мають тяжкі наслідки для міст і громад в Україні та в світі.

Хто стане гостями ефіру

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник,

Віктор Ягун — генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015),

Ростислав Балабан — політолог,

Світлана Оксьонова — провідний науковий співробітник інституту демографії та проблем якості життя НАН України,

Кривущенко — позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ,

Руслан Рохов — політтехнолог,

Георгій Мазурашу — народний депутат України,

Сергій Соболєв — Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ,

Олександр Ябчанка — Старший лейтенант, командир взводу, група "Гонор", батальйон "Вовки Да Вінчі".

Нагадаємо, у день другої річниці повномасштабної війни канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними колегами звернувся до нашого народу. Вони офіційно висловили підтримку нашій державі.

Крім того, багато політичних лідерів у цей день приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки особисто. Сьогодні в Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших.