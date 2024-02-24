Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE arrow
Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

24 февраля 2024 г. 13:16

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Text

18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Text

18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08 Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Text

18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Text

18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

В день второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину Бюро Конгресса США приняло Декларацию, в которой снова осудило продолжающуюся войну против и подтвердило свою непреклонную преданность независимости. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

24 февраля 2024 года исполняется два года с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. По этому случаю Бюро Конгресса приняло Декларацию, в которой снова осудило продолжающуюся войну против Украины и подтвердило свою твердую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Эксперты обсудят это решение.

Также отмечается, что за два года от ее начала эта жестокая война повлекла за собой потерю десятков тысяч невинных жизней, а также массовые разрушения по всей Украине, заставив миллионы людей покинуть свои дома. Распространение насилия и дезинформации в течение столь длительного периода имеют тяжелые последствия для городов и общин в Украине и мире.

Кто станет гостями эфира

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, полковник,
  • Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, зампредседателя СБУ (2014-2015),
  • Ростислав Балабан — политолог,
  • Светлана Оксенова — ведущий научный сотрудник института демографии и проблем качества жизни НАН Украины,
  • Кривущенко — позывной "Бородюля", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ,
  • Руслан Рохов — политтехнолог,
  • Георгий Мазурашу — народный депутат Украины,
  • Сергей Соболев — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ,
  • Александр Ябченко — старший лейтенант, командир взвода, группа "Гонор", батальон "Волки Да Винчи".

Напомним, в день второй годовщины полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.

Кроме того, многие политические лидеры в этот день приехали с визитом в Киев, чтобы выразить слова поддержки лично. Сегодня в Украине можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:35 Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных

14:30 Долги за коммуналку — в каких случаях их можно списать

Новость с фото

14:30 Бой Хэйни — Гарсия получил новое место проведения и королевский постер

14:29 Кличко рассказал, как живет Киев во время войны

14:23 На Львовщине произошло жуткое ДТП — есть погибшие и раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:18 Во Львове возле Ратуши прошла акция "Гроші на ЗСУ"

Новость с фото

14:15 В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт

14:00 Во вторую годовщину великой войны в Киеве состоялся митинг в поддержку ВСУ

14:00 Лунин получит щедрое предложение от известного клуба — детали трансфера

13:54 Изменения жизни харьковчан и Харькова за два года войны — опрос горожан

14:35 Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных

14:30 Долги за коммуналку — в каких случаях их можно списать

Новость с фото

14:30 Бой Хэйни — Гарсия получил новое место проведения и королевский постер

14:29 Кличко рассказал, как живет Киев во время войны

14:23 На Львовщине произошло жуткое ДТП — есть погибшие и раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:18 Во Львове возле Ратуши прошла акция "Гроші на ЗСУ"

Новость с фото

14:15 В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт

14:00 Во вторую годовщину великой войны в Киеве состоялся митинг в поддержку ВСУ

14:00 Лунин получит щедрое предложение от известного клуба — детали трансфера

13:53 Алан Бадоев рассказал, сколько украинцев посмотрели фильм "Довга Доба" в кинотеатрах

13:54 Изменения жизни харьковчан и Харькова за два года войны — опрос горожан

Новость с фото

08:30 Два года не дома — как живут украинцы в Польше

Новость с фото

08:24 Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище

Новость с фото

07:40 Два года войны — самые масштабные разрушения на Одесчине глазами Новини.LIVE

Новость с фото

07:28 Два года не дома — как живут украинцы в США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:55 Большая война и 5 миллионов украинцев — чем жил Львов последние два года

Эксклюзив

06:36 Или фронт, или потеря территорий, — Николай Мельник о реалиях войны

06:30 Два года войны — ТОП-5 украинских героев

Новость с видео

06:01 Цена свободы, или Сколько их в земле — о чем нам говорят флаги на Майдане

Новость с видео

05:53 Бахмут, Авдеевка и другие — какие украинские города больше всего пострадали за два года агрессии РФ

Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08 Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Text

18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Text

18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит