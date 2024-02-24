Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

В день второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину Бюро Конгресса США приняло Декларацию, в которой снова осудило продолжающуюся войну против и подтвердило свою непреклонную преданность независимости. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

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О чем будут говорить эксперты

24 февраля 2024 года исполняется два года с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. По этому случаю Бюро Конгресса приняло Декларацию, в которой снова осудило продолжающуюся войну против Украины и подтвердило свою твердую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Эксперты обсудят это решение.

Также отмечается, что за два года от ее начала эта жестокая война повлекла за собой потерю десятков тысяч невинных жизней, а также массовые разрушения по всей Украине, заставив миллионы людей покинуть свои дома. Распространение насилия и дезинформации в течение столь длительного периода имеют тяжелые последствия для городов и общин в Украине и мире.

Кто станет гостями эфира

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, полковник,

Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, зампредседателя СБУ (2014-2015),

Ростислав Балабан — политолог,

Светлана Оксенова — ведущий научный сотрудник института демографии и проблем качества жизни НАН Украины,

Кривущенко — позывной "Бородюля", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ,

Руслан Рохов — политтехнолог,

Георгий Мазурашу — народный депутат Украины,

Сергей Соболев — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ,

Александр Ябченко — старший лейтенант, командир взвода, группа "Гонор", батальон "Волки Да Винчи".

Напомним, в день второй годовщины полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.

Кроме того, многие политические лидеры в этот день приехали с визитом в Киев, чтобы выразить слова поддержки лично. Сегодня в Украине можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других.