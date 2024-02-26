Для чого важливо озвучувати втрати України у війні — політолог відповів

У рамках форуму "Україна. Рік 2024" Президент Володимир Зеленський вперше за два роки повномасштабної війни озвучив втрати з боку Збройних Сил. На думку політолога Ігоря Чаленка, таку інформацію важливо давати суспільству, щоб ворог або інші іноземні ЗМІ не спекулювали на цій темі.

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Втрати України у війні проти РФ

За словами Чаленка, у питанні втрат України у війні існує зовнішньо-політичний аспект. До прикладу, відповідними цифрами наразі маніпулює не тільки наш ворог, але й інші іноземні країни, які намагаються озвучувати свої оцінки під гучними гаслами.

Як пояснює політолог, зараз відбувається гібридна війна і у зв'язку з цим Україні важливо самостійно говорити про втрати, щоб за неї це не робили інші.

"У західних медіа звучить позиція РФ, звучать їхні оцінки, і все. Україна мовчить і таким чином послаблює власну позицію", — сказав Чаленко.

Крім того, він додав, що така інформація буде корисною з точки зору внутрішньо-політичного аспекту і може навіть когось змотивувати приєднатися до лав ЗСУ.

"І коли вони розуміють, що сьогодні в Силах оборони задіяно 880 тисяч, а по цим втратам за два роки йде розуміння, що не все так страшно, як подають це інші", — сказав експерт.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, кількість загиблих українських військових у війні становить 31 тисяча осіб. Також він назвав співвідношення сил з армією Росії.