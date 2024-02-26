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Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

26 февраля 2024 г. 16:34

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16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

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15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

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14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

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Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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В рамках форума "Украина. Год 2024" Президент Владимир Зеленский впервые за два года полномасштабной войны озвучил потери со стороны Вооруженных сил. По мнению политолога Игоря Чаленко, такую информацию важно давать обществу, чтобы враг или другие иностранные СМИ не спекулировали на этой теме.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Потери Украины в войне против РФ

По словам Чаленко, в вопросе потерь Украины в войне существует внешнеполитический аспект. К примеру, соответствующими цифрами манипулирует не только наш враг, но и другие иностранные страны, которые пытаются озвучивать свои оценки под громкими лозунгами.

Как объясняет политолог, сейчас происходит гибридная война и в связи с этим Украине важно самостоятельно говорить о потерях, чтобы за нее это не делали другие.

"В западных медиа звучит позиция РФ, звучат их оценки, и все. Украина молчит и таким образом ослабляет собственную позицию", — сказал Чаленко.

Кроме того, он добавил, что такая информация будет полезна с точки зрения внутриполитического аспекта и может даже кого-то мотивировать присоединиться к рядам ВСУ.

"И когда они понимают, что сегодня в Силах обороны задействовано 880 тысяч, а по этим потерям за два года идет понимание, что не все так страшно, как представляют другие", — сказал эксперт.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, количество погибших украинских военных в войне составляет 31 тысячу человек. Также он назвал соотношение сил с армией России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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