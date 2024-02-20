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День пам'яті Героїв Небесної Сотні — як українці згадують події 10-річної давності

День пам'яті Героїв Небесної Сотні — як українці згадують події 10-річної давності

20 лютого 2024 р. 17:51

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18:15 Знищення Авдіївки, тактика на фронті, загроза наступу з Білорусі — ефір Новини.LIVE

Text

17:51 День пам'яті Героїв Небесної Сотні — як українці згадують події 10-річної давності

Text

17:21 Революція Гідності — військовий пригадав події Майдану

Text

16:40 Як змінилася активність авіації РФ після знищення російських винищувачів — Ігнат відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:42 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію в Авдіївці та на її на околицях

Text

14:58 Порошенко з дружиною вшанували пам'ять Небесної Сотні

Text

14:24 Кияни вшанували пам'ять полеглих на Майдані

Text

13:44 Скільки ще триватиме розслідування у справі Майдану — у ДБР відповіли

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Щорічно 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме на вулиці Інститутська десять років тому спецпризначенці відкрили вогонь по мітингувальникам. За один день загинули майже півсотні людей. 

Як українці згадують події Майдану — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Спогади українців про події Майдану

"Я учасник Революції Гідності. Я була від 1 грудня і фактично до завершення. Розстрілювали біля Стели багатьох наших воїнів, запалили барикади. Саме страшне для мене було: коли БТР летів по вулиці Грушевського, думала, буде чавити тут все". 

"Тут страшне було. Були такі фаєри, які зверху розсипалися в усі сторони і попадали на наші палатки, і все почало горіти, неможливо було зупинити, попадало на шкіру. Все було в диму, закидали бомбами, гранатами". 

"Я учасниця Майдану. Це особисте горе національного масштабу. Я думала про те, що 10 років тому це були жертви режиму, то сьогоднішні події я порівнюю з Героями Крут". 

Нагадаємо, 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Крім того, президент звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу. 

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця вшанування Герої Небесної Сотні. 

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19:25 Челсі забере у Брайтона функціонера, який вміє підбирати футболістів

19:20 Ворог потребує збору даних та не володіє обстановкою, — Гуменюк

19:19 Уряд Польщі може підтримати страйк фермерів — на що пропонують внести повне ембарго

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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