День пам'яті Героїв Небесної Сотні — як українці згадують події 10-річної давності

Щорічно 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме на вулиці Інститутська десять років тому спецпризначенці відкрили вогонь по мітингувальникам. За один день загинули майже півсотні людей.

Як українці згадують події Майдану — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Спогади українців про події Майдану

"Я учасник Революції Гідності. Я була від 1 грудня і фактично до завершення. Розстрілювали біля Стели багатьох наших воїнів, запалили барикади. Саме страшне для мене було: коли БТР летів по вулиці Грушевського, думала, буде чавити тут все".

"Тут страшне було. Були такі фаєри, які зверху розсипалися в усі сторони і попадали на наші палатки, і все почало горіти, неможливо було зупинити, попадало на шкіру. Все було в диму, закидали бомбами, гранатами".

"Я учасниця Майдану. Це особисте горе національного масштабу. Я думала про те, що 10 років тому це були жертви режиму, то сьогоднішні події я порівнюю з Героями Крут".

Нагадаємо, 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Крім того, президент звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця вшанування Герої Небесної Сотні.