День памяти Героев Небесной Сотни — как украинцы вспоминают события 10-летней давности

Ежегодно 20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни. Именно на улице Институтская десять лет назад спецназовцы открыли огонь по митингующим. За один день погибли около полусотни человек.

Как украинцы вспоминают события Майдана - узнавал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Воспоминания украинцев о событиях Майдана

"Я участник Революции Достоинства. Я была с 1 декабря и фактически до завершения. Расстреливали у Стеллы многих наших воинов, зажгли баррикады. Самое страшное для меня было: когда БТР летел по улице Грушевского, думала, будет давить здесь все".

"Тут страшно было. Были такие файеры, которые сверху рассыпались во все стороны и попадали на наши палатки, и все начало гореть, невозможно было остановить, попадало на кожу. Все было в дыму, забросали бомбами, гранатами".

"Я участница Майдана. Это личное горе национального масштаба. Я думала о том, что 10 лет назад это были жертвы режима, то сегодняшние события я сравниваю с Героями Крут".

Напомним, 20 февраля в День Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Кроме того, президент обратился к украинцам . Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места чествования Герои Небесной Сотни.