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Чи здатна антидронова рушниця боротися з "шахедом" — авіаексперт розповів деталі

Чи здатна антидронова рушниця боротися з "шахедом" — авіаексперт розповів деталі

22 березня 2024 р. 21:38

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21:38 Чи здатна антидронова рушниця боротися з "шахедом" — авіаексперт розповів деталі

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19:35 Чому ПКС Росії атакують критичну інфраструктуру — ефір Новини.LIVE

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17:59 Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

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13:25 Чого хоче Путін — аналітик пояснив причини ракетної атаки росіян 22 березня

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Авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що в Україні вже розпочалося серійне виробництво антидронових рушниць українського виробництва. Також він презентував один з таких екземплярів, і розповів, чи здатна українська зброя протидіяти іранському дрону-камікадзе Shahed-136.

Деталі він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Чи подужає антидронова рушниця "шахед"

"Іранський дрон має іншу систему польоту, тому єдине, що вона може з ним зробити — придушити його систему навігації, аби збити його з курсу. Інакша проблема — російська система "Комета", яка на ньому стоїть. Але якщо таких рушниць буде декілька, її теж можна легко придушити", — розповідає експерт.

Він додає: вартість такої рушниці — півмільйона гривень. 

"Вона приблизно в декілька разів дешевша за численні іноземні аналоги", — зазначає Храпчинський. 

Нагадаємо, раніше Анатолій Храпчинський заявив, що в Україні на озброєнні вже перебувають дрони, які здатні літати на відстань у понад тисячу кілометрів.

А українські моряки показали, як збивали ворожі дрони під час атаки на Одещину 22 березня. 

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20:45 Український футбольний клуб підписав близнюка Аквамена

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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