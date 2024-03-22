Способно ли антидроновое ружье бороться с "шахедом" — авиаэксперт рассказал детали

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что в Украине уже началось серийное производство антидроновых ружей украинского производства. Также он презентовал один из таких экземпляров, и рассказал, способно ли украинское оружие противодействовать иранскому дрону-камикадзе Shahed-136.

Подробности он рассказал в утреннем эфире Новини.LIVE.

Осилит ли антидроновое ружье "шахед"

"Иранский дрон имеет другую систему полета, поэтому единственное, что она может с ним сделать - подавить его систему навигации, чтобы сбить его с курса. Другая проблема — стоящая на нем российская система "Комета". Но если таких ружей будет несколько, ее тоже можно легко подавить", — рассказывает эксперт.

Он добавляет: стоимость такого ружья — полмиллиона гривен.

"Оно примерно в несколько раз дешевле многочисленных иностранных аналогов", — отмечает Храпчинский.

Напомним, ранее Анатолий Храпчинский заявил, что в Украине на вооружении уже находятся дроны, способные летать на расстояние более тысячи километров.

А украинские моряки показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки на Одесскую область 22 марта.