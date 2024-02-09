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Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:45 Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

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09:04 В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

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08:00 Заміна Головнокомандувача та новий наступ ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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Після того, як почала зявлятися інформація про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, багато хто припускав, що він може піти у політику. Чи є у нього політичні амбіції та майбутнє у цій сфері — обговорював політолог Ігор Чаленко в ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи є у Залужного політичне майбутнє

Як пояснив Ігор Чаленко, Валерій Залужний поки не обрав: йти у політику чи ні. На його думку, малоймовірно, що це станеться. 

А от якщо говорити у контексті майбутнього, то це, звісно, залежатиме від того, коли саме вибори відбудуться. В умовах війни сам Залужний навряд чи це захоче, адже такий крок супроводжуватиметься критикою, в тому числі і з боку президента. 

"Він на них входитиме в основну фазу за місяці три-чотири, бо вона буде супроводжуватися шаленою критикою нинішнього президента. Допускати це в умовах війни — це абсолютно недоречно. Це розуміє і сам Залужний", — сказав Чаленко. 

Колишній Головком, на думку експерта, якщо й наважиться піти у політику, то йому варто зберігати за собою той образ, який наразі закріпився в уяві українців. 

Нагадаємо, відставку Головкома підтвердив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати армією під час повномасштабної війни з російськими окупантами.

Пізніше з'явився указ Президента про звільнення Валерія Залужного. 

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13:15 Розкрадали майно УДП — НАБУ викликало на допит одеських ексдепутатів

13:02 У легенях утворились діри — у США чоловік помер від рідкісної інфекції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:54 В Україні стартувала реєстрація на нову допомогу від NRC — як подати заявку

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12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:45 Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

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09:04 В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

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