Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

После того, как начала появляться информация об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, многие предполагали, что он может уйти в политику. Есть ли у него политические амбиции и будущее в етой сфере, — обсуждал политолог Игорь Чаленко в эфире Новини.LIVE.

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Есть ли у Залужного политическое будущее

Как объяснил Игорь Чаленко, Валерий Залужный пока не выбрал: идти в политику или нет. По его мнению, маловероятно, что это произойдет.

А вот если говорить в контексте будущего, это, конечно, будет зависеть от того, когда именно выборы состоятся. В условиях войны сам Залужный вряд ли это захочет, ведь такой шаг будет сопровождаться критикой, в том числе и со стороны президента.

"Он на них будет входить в основную фазу за три-четыре месяца, потому что она будет сопровождаться бешеной критикой нынешнего президента. Допускать это в условиях войны — это совершенно неуместно. Это понимает и сам Залужный", — сказал Чаленко.

Бывший Главком, по мнению эксперта, если и решится уйти в политику, то ему следует сохранять за собой тот образ, который закрепился в воображении украинцев.

Напомним, отставку Главкома подтвердил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач — руководить армией во время полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Позже появился указ Президента об увольнении Валерия Залужного.