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Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

25 лютого 2024 р. 14:08

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Text

14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

Text

14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

Text

12:39 Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Text

11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

24 лютого 2024
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23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

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21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

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20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

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Днями Збройні Сили України знищили ще один ворожий літак А-50. Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, коментуючи це, заявив, що Росія має ще шість таких одиниць. 

Про це Буданов заявив журналістам у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Буданов прокоментував збиття російського літака А-50

"Ну, немає вже А-50. Ще один такий впаде і цілодобове чергування доведеться закінчувати", — сказав Буданов. 

Він додав, що дану спецоперацію ЗСУ готували близько двох тижнів. Розвідник також наголосив, що в арсеналі ворога залишилося ще 6 таких ДРЛО А-50. 

Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Успішне ураження повітряного судна сталося над акваторією Азовського моря. 

Додамо, це вже не перший випадок збиття російського літака А-50. Так, 14 січня Повітряні сили знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

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15:05 В Запоріжжі пролунали вибухи

15:02 Джонсон розповів, на скільки реальний напад Росії на НАТО

15:00 Німеччина обіцяє підтримку Україні у конфлікті з Польщею, — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Text

14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

Text

14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

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12:39 Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Text

11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

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Text
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23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Text
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21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

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20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців