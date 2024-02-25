Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

Днями Збройні Сили України знищили ще один ворожий літак А-50. Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, коментуючи це, заявив, що Росія має ще шість таких одиниць.

Про це Буданов заявив журналістам у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Буданов прокоментував збиття російського літака А-50

"Ну, немає вже А-50. Ще один такий впаде і цілодобове чергування доведеться закінчувати", — сказав Буданов.

Він додав, що дану спецоперацію ЗСУ готували близько двох тижнів. Розвідник також наголосив, що в арсеналі ворога залишилося ще 6 таких ДРЛО А-50.

Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Успішне ураження повітряного судна сталося над акваторією Азовського моря.

Додамо, це вже не перший випадок збиття російського літака А-50. Так, 14 січня Повітряні сили знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.