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Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

25 февраля 2024 г. 14:08

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14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

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14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

Text

12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

Text

12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:27 В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

24 февраля 2024
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Новость с видео

23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

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Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

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20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

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На днях Вооруженные Силы Украины уничтожили еще один вражеский самолет А-50. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, комментируя это, заявил, что Россия имеет еще шесть таких единиц.

Об этом Буданов заявил журналистам в рамках форума "Украина. Год 2024".

Буданов прокомментировал сбивание российского самолета А-50

"Ну, нет уже А-50. Еще один такой упадет и круглосуточное дежурство придется заканчивать", — сказал Буданов.

Он добавил, что данную спецоперацию ВСУ готовили около двух недель. Разведчик также отметил, что в арсенале врага осталось еще 6 таких ВРЛО А-50.

Напомним, 23 февраля Силы обороны сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

Это уже не первый случай сбивания российского самолета А-50. Так, 14 января воздушные силы уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

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12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

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12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:27 В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

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