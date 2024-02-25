Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

На днях Вооруженные Силы Украины уничтожили еще один вражеский самолет А-50. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, комментируя это, заявил, что Россия имеет еще шесть таких единиц.

Об этом Буданов заявил журналистам в рамках форума "Украина. Год 2024".

Буданов прокомментировал сбивание российского самолета А-50

"Ну, нет уже А-50. Еще один такой упадет и круглосуточное дежурство придется заканчивать", — сказал Буданов.

Он добавил, что данную спецоперацию ВСУ готовили около двух недель. Разведчик также отметил, что в арсенале врага осталось еще 6 таких ВРЛО А-50.

Напомним, 23 февраля Силы обороны сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

Это уже не первый случай сбивания российского самолета А-50. Так, 14 января воздушные силы уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.