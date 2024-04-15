Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

Політолог Олександр Леонов заявив, що в України є ресурси для того, щоб знищити Кримський міст. Однак, знищення об'єкту мало вплине на ситуацію на сході країни, де зараз найгарячіша ситуація.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Знищення Кримського мосту

"В України є можливості знищити кримський міст. Навіть обговорюється, що для цього застосуються Storm Shadow, безпілотники і т.д", — сказав Леонов.

Він додав, знищення Кримського мосту — це знакова подія, адже об'єкт є важливим логістичним центром для росіян. Однак, знищення вплине на ситуацію на Херсонському напрямку, в той час як Донеччина залишатиметься найгарячішим напрямком фронту.

"Він буде впливати на ситуацію на Херсонщині, але на ситуації на Донеччині це позначиться мало. Адже, там постачання й логістика вибудовується по-іншому", — сказав Леонов.

Нагадаємо, в ЗМІ розкрили, коли та як Україна знищить Кримський міст.

Перед цим представники Головного управління розвідки заявили, що Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року.