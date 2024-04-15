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Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

15 квітня 2024 р. 14:32

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12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

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10:13 Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:37 Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

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08:00 Головні новини України — ефір Новини.LIVE

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Політолог Олександр Леонов заявив, що в України є ресурси для того, щоб знищити Кримський міст. Однак, знищення об'єкту мало вплине на ситуацію на сході країни, де зараз найгарячіша ситуація. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Знищення Кримського мосту

"В України є можливості знищити кримський міст. Навіть обговорюється, що для цього застосуються Storm Shadow, безпілотники і т.д", — сказав Леонов. 

Він додав, знищення Кримського мосту — це знакова подія, адже об'єкт є важливим логістичним центром для росіян. Однак, знищення вплине на ситуацію на Херсонському напрямку, в той час як Донеччина залишатиметься найгарячішим напрямком фронту.

"Він буде впливати на ситуацію на Херсонщині, але на ситуації на Донеччині це позначиться мало. Адже, там постачання й логістика вибудовується по-іншому", — сказав Леонов. 

Нагадаємо, в ЗМІ розкрили, коли та як Україна знищить Кримський міст.

Перед цим представники Головного управління розвідки заявили, що Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року. 

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14:55 Корупційні схеми Одеської митниці —  СБУ викрила начальника разом із підлеглими

14:55 У Бердянську прогриміли вибухи — повідомляють про атаку Storm Shadow

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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