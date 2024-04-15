Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Политолог Александр Леонов заявил, что в Украины есть ресурсы для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Однако уничтожение объекта мало повлияет на ситуацию на востоке страны, где сейчас горячая ситуация.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Уничтожение Крымского моста

"У Украины есть возможности уничтожить крымский мост. Даже обсуждается, что для этого применятся Storm Shadow, беспилотники и т.д", — сказал Леонов.

Он добавил, что уничтожение Крымского моста — это знаковое событие, ведь объект является важным логистическим центром для россиян. Однако уничтожение объекта повлияет на ситуацию на Херсонском направлении, в то время как Донбасс будет оставаться самым горячим направлением фронта.

"Он будет влиять на ситуацию на Херсонщине, но на ситуации в Донецкой области это скажется мало. Ведь там поставки и логистика выстраиваются по-другому", — сказал Леонов.

Напомним, в СМИ раскрыли, когда и как Украина уничтожит Крымский мост.

Перед этим представители Главного управления разведки заявили, что Украина уничтожит Крымский мост первой половины 2024 года.