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Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

15 апреля 2024 г. 14:32

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Политолог Александр Леонов заявил, что в Украины есть ресурсы для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Однако уничтожение объекта мало повлияет на ситуацию на востоке страны, где сейчас горячая ситуация.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Уничтожение Крымского моста

"У Украины есть возможности уничтожить крымский мост. Даже обсуждается, что для этого применятся Storm Shadow, беспилотники и т.д", — сказал Леонов.

Он добавил, что уничтожение Крымского моста — это знаковое событие, ведь объект является важным логистическим центром для россиян. Однако уничтожение объекта повлияет на ситуацию на Херсонском направлении, в то время как Донбасс будет оставаться самым горячим направлением фронта.

"Он будет влиять на ситуацию на Херсонщине, но на ситуации в Донецкой области это скажется мало. Ведь там поставки и логистика выстраиваются по-другому", — сказал Леонов.

Напомним, в СМИ раскрыли, когда и как Украина уничтожит Крымский мост.

Перед этим представители Главного управления разведки заявили, что Украина уничтожит Крымский мост первой половины 2024 года.

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14:26 Зеленский отправил в отставку заместителей секретаря СНБО и начальника УГО

14:25 Противоменные корабли для Украины — какие сроки и чего ждать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

14:18 В Полтаве раздался громкий взрыв — что известно

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

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08:00 Главные новости Украины — эфир Новини.LIVE

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20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

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19:30 Берлинская заявила, что каждый должен уметь собрать FPV-дрон для защиты себя и своей семьи

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