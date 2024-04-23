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Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

23 квітня 2024 р. 21:34

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21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

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20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

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19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Text

19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

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18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

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18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

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12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

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В Україні третій рік триває повномасштабна війна внаслідок російського вторгнення. Водночас багато громадян були змушені покинути свої домівки через окупацію та бойові дії.

Про повернення територій та людей розповів телеведучий та волонтер Олексій Мочанов в ефірі Вечір.LIVE.

Повернення українських біженців

За його словами, треба розуміти, що ми хочемо повернути: території чи людей.

"Якщо ми хочемо повернути територію без людей — це геноцид. Якщо ми хочемо повернути людей і не так важливо з територіями чи без — ми маємо прийняти всіх людей, яких ми називаємо переселенцями і біженцями", — сказав Мочанов.

Він вважає, що цим людям потрібно буде дати якісь можливості — важливо, аби вони зрозуміли, що ми всі заодно.

"Повертаючи території та людей, яких ми не дуже розуміємо або розуміємо, але не цінуємо, і ставитися до них так, як наче вони нам не потрібні, скажімо: "Чемодан, вокзал, Россия...", а ми замість цього на їхніх місцях розселимо якихось своїх переселенців із Заходу — такий собі варіант", — додав волонтер.

Нагадаємо, кожен четвертий біженець у Німеччині вирішив або повернутися в Україну, або почати працювати.

Також ми писали, що Німеччина планує запровадити загальнонаціональну платіжну картку для шукачів притулку та біженців.

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21:20 Демонтаж Арки дружби народів у Києві небезпечний — у КМДА пояснили причину

21:04 В Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заливатиме дощами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:43 Не тільки ATACMS — яка зброя увійде до нового американського пакету допомоги

20:40 Частина пакета допомоги для України вже в Європі, — CNN

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