Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

В Україні третій рік триває повномасштабна війна внаслідок російського вторгнення. Водночас багато громадян були змушені покинути свої домівки через окупацію та бойові дії.

Про повернення територій та людей розповів телеведучий та волонтер Олексій Мочанов в ефірі Вечір.LIVE.

Повернення українських біженців

За його словами, треба розуміти, що ми хочемо повернути: території чи людей.

"Якщо ми хочемо повернути територію без людей — це геноцид. Якщо ми хочемо повернути людей і не так важливо з територіями чи без — ми маємо прийняти всіх людей, яких ми називаємо переселенцями і біженцями", — сказав Мочанов.

Він вважає, що цим людям потрібно буде дати якісь можливості — важливо, аби вони зрозуміли, що ми всі заодно.

"Повертаючи території та людей, яких ми не дуже розуміємо або розуміємо, але не цінуємо, і ставитися до них так, як наче вони нам не потрібні, скажімо: "Чемодан, вокзал, Россия...", а ми замість цього на їхніх місцях розселимо якихось своїх переселенців із Заходу — такий собі варіант", — додав волонтер.

Нагадаємо, кожен четвертий біженець у Німеччині вирішив або повернутися в Україну, або почати працювати.

Також ми писали, що Німеччина планує запровадити загальнонаціональну платіжну картку для шукачів притулку та біженців.