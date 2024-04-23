Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

В Украине третий год идет полномасштабная война в результате российского вторжения. В то же время многие граждане были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации и боевых действий.

О возвращении территорий и людей рассказал телеведущий и волонтер Алексей Мочанов в эфире Вечір.LIVE.

Возвращение украинских беженцев

По его словам, надо понимать, что мы хотим вернуть: территории или людей.

"Если мы хотим вернуть территорию без людей — это геноцид. Если мы хотим вернуть людей и не столь важно с территориями или без — мы должны принять всех людей, которых мы называем переселенцами и беженцами", — сказал Мочанов.

Он считает, что этим людям нужно будет дать какие-то возможности — важно, чтобы они поняли, что мы все заодно.

"Возвращая территории и людей, которых мы не очень понимаем или понимаем, но не ценим, и относиться к ним так, как будто они нам не нужны, скажем: "Чемодан, вокзал, Россия...", а мы вместо этого на них местах расселим каких-то своих переселенцев с Запада — некий вариант", — добавил волонтер.

Напомним, каждый четвертый беженец в Германии решил либо возвратиться в Украину, либо начать работать.

Также мы писали, что Германия планирует ввести общенациональную платежную карту для соискателей убежища и беженцев.