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Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

23 апреля 2024 г. 21:34

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21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

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19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

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Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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В Украине третий год идет полномасштабная война в результате российского вторжения. В то же время многие граждане были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации и боевых действий.

О возвращении территорий и людей рассказал телеведущий и волонтер Алексей Мочанов в эфире Вечір.LIVE.

Возвращение украинских беженцев

По его словам, надо понимать, что мы хотим вернуть: территории или людей.

"Если мы хотим вернуть территорию без людей — это геноцид. Если мы хотим вернуть людей и не столь важно с территориями или без — мы должны принять всех людей, которых мы называем переселенцами и беженцами", — сказал Мочанов.

Он считает, что этим людям нужно будет дать какие-то возможности — важно, чтобы они поняли, что мы все заодно.

"Возвращая территории и людей, которых мы не очень понимаем или понимаем, но не ценим, и относиться к ним так, как будто они нам не нужны, скажем: "Чемодан, вокзал, Россия...", а мы вместо этого на них местах расселим каких-то своих переселенцев с Запада — некий вариант", — добавил волонтер.

Напомним, каждый четвертый беженец в Германии решил либо возвратиться в Украину, либо начать работать.

Также мы писали, что Германия планирует ввести общенациональную платежную карту для соискателей убежища и беженцев.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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