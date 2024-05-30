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Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

30 травня 2024 р. 14:01

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14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

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13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

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12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

Text

12:19 Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

Text

09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

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08:00 Додаткові гроші на зброю, тортури в тюрмах та виплати ПАРЄ для українців — ефір Ранок.LIVE

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Житло — це базова потреба людини. Саме через житло деякі люди не хочуть покидати небезпечні міста та села, через страх опинитися на вулиці не їдуть в інші міста. Сотні тисяч українців втратили дах над головою під час війни, дехто кілька разів. Переселенець Влад Овчаренко серед тих, хто змінював дім не раз. 

Зараз хлопець з родиною живе у Києві в районі Академмістечка. Їхня квартира постраждала від ворожого ракетного обстрілу. Вікна змінили за понад 100 000 грн, ремонт у процесі. Держава обіцяє відшкодування близько 70% витрат. Все ж хлопець наголошує — гроші для переселенців завжди грають роль. 

 

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14:41 Киянам доведеться довше чекати на метро — як мобілізація вплинула на роботу транспорту

14:39 Данія схвалила використання переданих Україні F-16 для атак по Росії

14:38 Мобілізація ув'язнених — до ЗСУ можуть приєднатися понад дві тисячі в'язнів

14:27 Народний синоптик Діденко повідомила, який "подарунок" підготувала погода в останній день весни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:16 Це глухий кут — Безугла жорстко розкритикувала відсутність змін у роботі Генштабу

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