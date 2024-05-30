Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

Житло — це базова потреба людини. Саме через житло деякі люди не хочуть покидати небезпечні міста та села, через страх опинитися на вулиці не їдуть в інші міста. Сотні тисяч українців втратили дах над головою під час війни, дехто кілька разів. Переселенець Влад Овчаренко серед тих, хто змінював дім не раз.

Зараз хлопець з родиною живе у Києві в районі Академмістечка. Їхня квартира постраждала від ворожого ракетного обстрілу. Вікна змінили за понад 100 000 грн, ремонт у процесі. Держава обіцяє відшкодування близько 70% витрат. Все ж хлопець наголошує — гроші для переселенців завжди грають роль.