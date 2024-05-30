Жизнь без дома — насколько тяжело переселенцам без собственного жилья

Жилье – это базовая потребность человека. Именно из-за жилья некоторые люди не хотят покидать опасные города и села, из-за страха оказаться на улице не едут в другие города. Сотни тысяч украинцев потеряли крышу над головой во время войны, некоторые несколько раз. Переселенец Влад Овчаренко среди тех, кто сменял дом не раз.

Сейчас парень с семьей живет в Киеве в районе Академгородка. Их квартира пострадала от вражеских ракетных обстрелов. Окна изменили более чем за 100 000 грн, ремонт в процессе. Государство обещает возмещение около 70% расходов. Все же парень отмечает, что деньги для переселенцев всегда играют роль.