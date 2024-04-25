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Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024 р. 07:59

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24 квітня 2024
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22:31 Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

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21:00Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського мосту — ефір Новини.LIVE

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20:33 В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

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07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

24 квітня 2024
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22:31 Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

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21:00 Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського мосту — ефір Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

Text

19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

Text

18:34 Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

Text

12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Text

11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

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11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену, Конгресу та усім американцям за новий пакет допомоги. За його словами українсько-американська співпраця — роблять сильнішими два народи. 

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі

Заява Зеленського

"Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити", — заявив Зеленський. 

Він наголосив, що вдячний усім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя.

"Вся наша співпраця — України та Сполучених Штатів, — кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і всіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу", — додав Президент.

Військова допомога Україні від США — останні новини

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Того ж дня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів.

Також стало відомо, що в цей пакет ймовірно, вперше увійдуть далекобійні ракети ATACMS, які здатні бити на відстань до 300 кілометрів. 

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09:21 В Німеччині відповіли, чи позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженців

09:21 Українські пілоти готуються до польотів на F-16 у Франції

09:20 Ракетоносії Росії чергують в акваторії морів — яка загроза для Одеси

09:11 У ССО показали, як знищили російський ЗРК "Бук-М1" — відео

09:10 У банках впав курс долара — як змінилась ситуація на ринку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:04 РФ тероризує Дніпропетровщину — в ОВА розповіли про наслідки нічних вибухів

08:57 Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану

08:57 В Україні пожвавились операції з готівкою в касах банків — дані НБУ

08:56 На Харківщині лунали вибухи — 15 населених пунктів були під ворожим вогнем

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22:31 Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

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21:00 Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського мосту — ефір Новини.LIVE

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20:33 В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

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18:34 Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

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12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

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11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

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11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов