Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену, Конгресу та усім американцям за новий пакет допомоги. За його словами українсько-американська співпраця — роблять сильнішими два народи.

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Заява Зеленського

"Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що вдячний усім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя.

"Вся наша співпраця — України та Сполучених Штатів, — кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і всіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу", — додав Президент.

Військова допомога Україні від США — останні новини

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Того ж дня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів.

Також стало відомо, що в цей пакет ймовірно, вперше увійдуть далекобійні ракети ATACMS, які здатні бити на відстань до 300 кілометрів.