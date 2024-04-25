Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена, Конгресс и всех американцев за новый пакет помощи. По его словам, украинско-американское сотрудничество — делают сильнее два народа.

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Заявление Зеленского

"Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить", — заявил Зеленский.

Он отметил, что благодарен всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, производящим оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни.

"Все наше сотрудничество — Украины и Соединенных Штатов, — каждое проявление поддержки нашей защиты сейчас делают сильнее оба наших народа и всех наших партнеров, весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса", — добавил Президент.

Военная помощь Украине от США — последние новости

Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" - всего 18.

В тот же день президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов.

Также стало известно, что в этот пакет, вероятно, впервые войдут дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны бить на расстояние до 300 километров.