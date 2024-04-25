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Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024 г. 7:59

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2024
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22:31 Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

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21:00Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

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20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

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19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

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18:34Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

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14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2024
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22:31 Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

Text

21:00 Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

Text

19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

Text

18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена, Конгресс и всех американцев за новый пакет помощи. По его словам, украинско-американское сотрудничество — делают сильнее два народа.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

Заявление Зеленского

"Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить", — заявил Зеленский.

Он отметил, что благодарен всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, производящим оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни.

"Все наше сотрудничество — Украины и Соединенных Штатов, — каждое проявление поддержки нашей защиты сейчас делают сильнее оба наших народа и всех наших партнеров, весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса", — добавил Президент.

Военная помощь Украине от США — последние новости

Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" - всего 18.

В тот же день президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов.

Также стало известно, что в этот пакет, вероятно, впервые войдут дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны бить на расстояние до 300 километров.

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08:32 Мобилизация мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей — юрист оценил вероятность

08:27 Бойцы разведки батальона Азов показали эффектные фото с тренировок

08:25 Зарплаты чиновников в регионах — какие изменения готовят власти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:19 В ISW объяснили, почему ракеты ATACMS могут не оправдать ожидания Украины

08:17 Упала среди жилых домов — саперы изъяли российскую авиабомбу в Донецкой области

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22:31 Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

Text

21:00 Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

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20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

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19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

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18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов