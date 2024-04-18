Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто причетний до спецоперацій, які знищують техніку російської армії. Він наголосив, що окупанти повинні тільки втрачати.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Новини.LIVE

"Хочу подякувати всім у наших Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції — особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру", — заявив Президент.

Він додав, що 17 квітня Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупантах в Джанкої, зокрема по аеродрому. Зеленський подякував воїнам за влучність, подякував Головнокомандувачу Олександру Сирському за організацію цієї операції та наголосив, що окупанти повинні лише втрачати, бо "кожна їхня втрата — це сила України".

Його заяву обговорять гості студії Новини.LIVE.

Нагадаємо, вранці, 17 квітня на російському військовому аеродромі у Джанкої пролунали вибухи.

Після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називає.

Незадовго стало відомо, що на летовищі спалахнуло шість вогнищ, загинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому.