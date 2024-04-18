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Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

18 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
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23:50Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

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21:30Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

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19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

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19:30Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

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17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

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17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

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15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

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14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
Text

23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

Text

21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Text

19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Text

17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Text

15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто причетний до спецоперацій, які знищують техніку російської армії. Він наголосив, що окупанти повинні тільки втрачати. 

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Новини.LIVE 

"Хочу подякувати всім у наших Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції — особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру", — заявив Президент.

Він додав, що 17 квітня Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупантах в Джанкої, зокрема по аеродрому. Зеленський подякував воїнам за влучність, подякував Головнокомандувачу Олександру Сирському за організацію цієї операції та наголосив, що окупанти повинні лише втрачати, бо "кожна їхня втрата — це сила України".

Його заяву обговорять гості студії Новини.LIVE.

Нагадаємо, вранці, 17 квітня на російському військовому аеродромі у Джанкої пролунали вибухи

Після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називає. 

Незадовго стало відомо, що на летовищі спалахнуло шість вогнищзагинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому. 

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09:15 Одеситам варто підготуватись — хто сьогодні залишиться без води

09:10 На валютному ринку зміни — нова ціна долара від НБУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:07 Посол в США розповіла деталі законопроєкту стосовно підтримки України

09:05 Корупційна схема на митниці у Чернівцях — суд обрав запобіжний захід для двох учасників

09:02 ПриватБанк планує вийти на ринки ЄС — що відомо

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18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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