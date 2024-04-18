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Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

18 апреля 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
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23:50Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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21:30Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

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19:30Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

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17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

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15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

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14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

Text

21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

Text

19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Text

15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к спецоперациям, уничтожающим технику российской армии. Он подчеркнул, что оккупанты должны только терять.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини. LIVE в 08:00.

Эфир Новини.LIVE

"Хочу поблагодарить всех в наших Вооруженных Силах Украины, кто готовит специальные операции — особенно важные операции, чрезвычайно веские, уничтожающие технику российской армии, их боевую инфраструктуру", — заявил Президент.

Он добавил, что 17 апреля Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупантам в Джанкое, в частности, по аэродрому. Зеленский поблагодарил воинов за меткость, поблагодарил Главнокомандующего Александра Сырского за организацию этой операции и подчеркнул, что оккупанты должны только терять, потому что "каждая их потеря — это сила Украины".

Его заявление обсудят гости студии Новини.LIVE.

Напомним, утром, 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.

После ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время, российские власти причины ограничений не называют.

Незадолго стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.

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08:17 Бойцы ВСУ ударили по восьми районам сосредоточения оккупантов — утренняя сводка Генштаба

08:15 Два десятка разрушенного жилья — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Запорожской области

08:04 Страны G7 не пришли к согласию по использованию замороженных активов РФ для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:56 Почти на 40% больше — где в Украине повысили тарифы на воду

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