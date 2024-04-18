Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к спецоперациям, уничтожающим технику российской армии. Он подчеркнул, что оккупанты должны только терять.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини. LIVE в 08:00.

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"Хочу поблагодарить всех в наших Вооруженных Силах Украины, кто готовит специальные операции — особенно важные операции, чрезвычайно веские, уничтожающие технику российской армии, их боевую инфраструктуру", — заявил Президент.

Он добавил, что 17 апреля Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупантам в Джанкое, в частности, по аэродрому. Зеленский поблагодарил воинов за меткость, поблагодарил Главнокомандующего Александра Сырского за организацию этой операции и подчеркнул, что оккупанты должны только терять, потому что "каждая их потеря — это сила Украины".

Его заявление обсудят гости студии Новини.LIVE.

Напомним, утром, 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.

После ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время, российские власти причины ограничений не называют.

Незадолго стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.