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Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

08 квітня 2024 р. 07:59

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16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

Text

15:19 Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

Text

07:37 Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україні не вистачає зброї від Заходу, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot. Крім того, за його словами, наразі окрема увага зосереджена на Харкові, який щоденно потерпає від обстрілів росіян.

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі

Що обговорюватимуть гості студії

Експерти ефіру обговорять слова Зеленського щодо відсутності військової допомоги для України. У своєму вечірньому зверненні 7 квітня президент розповів, що "зараз системам Patriot місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

Головне зі звернення президента:

  •  був увесь день на зв’язку з військовими — з Головкомом, також з керівником СБУ та міністром внутрішніх справ,
  • окрема увага Харкову. Ситуація в місті — дуже жорстка,
  • наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає — і це очевидно для всіх наших партнерів,
  • є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні,
  • активно готуємо нашу міжнародну роботу на найближчі місяці,
  • плануємо щорічний саміт української благодійної платформи UNITED24.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Степан Гавриш — перший заступник РНБО,
  • Іван Ус — експерт з міжнародної економіки,
  • Дмитро Васильєв — політолог,
  • Сергій Демченко — народний депутат України від партії "Слуга народу",
  • Андрій Веселовський — дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол,
  • Іван Варченко — експерт з безпеки,
  • Юрій Корольчук — експерт Інституту енергетичних стратегій,
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,
  • Руслан Рохов — політтехнолог,
  • Юрій Продан — ексміністр енергетики та вугільної промисловості.

Нагадаємо, 7 квітня російські війська вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.

Станом на зараз в місті лишається нестача потужностей. Однак загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає.

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07:46 Чи буде перегляд тарифу на електроенергію — відповідь Міненерго

07:41 В МАГАТЕ розповіли, що зараз відбувається на ЗАЕС

07:38 Нічний обстріл України — скільки дронів та ракет знищили Повітряні сили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:35 Коли закінчиться війна, — відома воєнкор дала відповідь

07:23 Новий наступ РФ — в ISW пояснили, як діяти ЗСУ без допомоги США

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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