Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украине не хватает оружия от Запада, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, по его словам, в настоящее время особое внимание сосредоточено на Харькове, который ежедневно подвергается обстрелам россиян.
Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.
Что будут обсуждать гости студии
Эксперты эфира обсудят слова Зеленского по поводу отсутствия военной помощи для Украины. В своем вечернем обращении 7 апреля президент рассказал, что "сейчас системам Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО".
Главное из обращения президента:
- был весь день на связи с военными — с Главкомом, также с руководителем СБУ и министром внутренних дел,
- особое внимание Харькову. Ситуация в городе — очень жесткая,
- имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает — и это очевидно для всех наших партнеров,
- есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине,
- активно готовим нашу международную работу на ближайшие месяцы,
- планируем ежегодный саммит украинской благотворительной платформы UNITED24.
Кто стал гостями студии Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Степан Гавриш — первый заместитель СНБО,
- Иван Усс — эксперт по международной экономике,
- Дмитрий Васильев — политолог,
- Сергей Демченко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа",
- Андрей Веселовский — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
- Иван Варченко — эксперт по безопасности,
- Юрий Корольчук — эксперт Института энергетических стратегий,
- Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,
- Руслан Рохов — политтехнолог,
- Юрий Продан — экс-министр энергетики и угольной промышленности.
Напомним, 7 апреля российские войска ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.
На сегодня в городе остается нехватка мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову пока нет.