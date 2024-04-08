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Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

8 апреля 2024 г. 7:59

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

7 апреля 2024
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18:13 Производство аналогов "шахедов" в Украине — детали от Минстратегпрома

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17:24 В Минстратегпроме ответили, может ли появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте

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16:03 В Минстратегпроме рассказали, производство какого оружия увеличат в шесть раз

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15:19Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

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07:37 Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

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04:04 Запад понял, что нужно готовиться к войне с Россией, — военный ВСУ Сазонов

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02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

6 апреля 2024
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15:15 Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

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14:07Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

7 апреля 2024
Text

18:13 Производство аналогов "шахедов" в Украине — детали от Минстратегпрома

Text

17:24 В Минстратегпроме ответили, может ли появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте

Text

16:03 В Минстратегпроме рассказали, производство какого оружия увеличат в шесть раз

Text

15:19 Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

Text

07:37 Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:04 Запад понял, что нужно готовиться к войне с Россией, — военный ВСУ Сазонов

Text

02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

6 апреля 2024
Text

15:15 Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

Text

14:07 Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украине не хватает оружия от Запада, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, по его словам, в настоящее время особое внимание сосредоточено на Харькове, который ежедневно подвергается обстрелам россиян.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать гости студии

Эксперты эфира обсудят слова Зеленского по поводу отсутствия военной помощи для Украины. В своем вечернем обращении 7 апреля президент рассказал, что "сейчас системам Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО".

Главное из обращения президента:

  • был весь день на связи с военными — с Главкомом, также с руководителем СБУ и министром внутренних дел,
  • особое внимание Харькову. Ситуация в городе — очень жесткая,
  • имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает — и это очевидно для всех наших партнеров,
  • есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине,
  • активно готовим нашу международную работу на ближайшие месяцы,
  • планируем ежегодный саммит украинской благотворительной платформы UNITED24.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Степан Гавриш — первый заместитель СНБО,
  • Иван Усс — эксперт по международной экономике,
  • Дмитрий Васильев — политолог,
  • Сергей Демченко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа",
  • Андрей Веселовский — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
  • Иван Варченко — эксперт по безопасности,
  • Юрий Корольчук — эксперт Института энергетических стратегий,
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,
  • Руслан Рохов — политтехнолог,
  • Юрий Продан — экс-министр энергетики и угольной промышленности.

Напомним, 7 апреля российские войска ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

На сегодня в городе остается нехватка мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову пока нет.

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07:46 Будет ли пересмотр тарифа на электроэнергию — ответ Минэнерго

07:41 В МАГАТЭ рассказали, что сейчас происходит на ЗАЭС

07:38 Ночной обстрел Украины — сколько дронов и ракет уничтожили Воздушные силы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:35 Когда закончится война, — известная военкор ответила

07:23 Новое наступление РФ — в ISW объяснили, как действовать ВСУ без помощи США

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07:37 Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

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