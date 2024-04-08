Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украине не хватает оружия от Запада, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, по его словам, в настоящее время особое внимание сосредоточено на Харькове, который ежедневно подвергается обстрелам россиян.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать гости студии

Эксперты эфира обсудят слова Зеленского по поводу отсутствия военной помощи для Украины. В своем вечернем обращении 7 апреля президент рассказал, что "сейчас системам Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО".

Главное из обращения президента:

был весь день на связи с военными — с Главкомом, также с руководителем СБУ и министром внутренних дел,

особое внимание Харькову. Ситуация в городе — очень жесткая,

имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает — и это очевидно для всех наших партнеров,

есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине,

активно готовим нашу международную работу на ближайшие месяцы,

планируем ежегодный саммит украинской благотворительной платформы UNITED24.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Степан Гавриш — первый заместитель СНБО,

Иван Усс — эксперт по международной экономике,

Дмитрий Васильев — политолог,

Сергей Демченко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа",

Андрей Веселовский — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол,

Иван Варченко — эксперт по безопасности,

Юрий Корольчук — эксперт Института энергетических стратегий,

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,

Руслан Рохов — политтехнолог,

Юрий Продан — экс-министр энергетики и угольной промышленности.

Напомним, 7 апреля российские войска ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

На сегодня в городе остается нехватка мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову пока нет.