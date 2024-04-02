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Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

02 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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00:06 Експерт пояснив, чому росіяни саме зараз атакують енергосистему України

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23:44 Чи дійсно Україна воюватиме з Росією ще 10 років — пояснення експерта

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22:59 Підприємець Ігор НІконов розповів, як змінилися його статки після початку вторгнення

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 квітня, провів спеціальну нараду щодо нашої роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Експерти, які стали гостями ефіру Новини.LIVE, обговорять майбутнє України в Альянсу, що відбувається на фронті та інші теми на порядку денному. 

Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі.

Заява Зеленського

Президент розповів, що провів у понеділок, 1 квітня, спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства.

"Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі", — повідомив Зеленський.

Хто стане гостями студії

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник,  
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник,
  • Ростислав Балабан — політолог,
  • Сергій Демченко — народний депутат України від партії "Слуга народу",
  • Оксана Савчук — народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури,
  • Роман Бабій — народний депутат, МФО "Розумна Політика",
  • Ярослав Макітра — політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс",
  • Наталка Діденко — синоптик.

Нагадаємо, 1 квітня Володимир Зеленський провів нараду з українськими урядовцями та військовими щодо обговорення потреб фронту та планів виробництва безпілотників на поточний рік.

Також глава держави в Маріїнському палаці Києва вручив українським захисникам нагороди, в тому числі — ордени "Золота Зірка"

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08:29 Другий після Кулеби — яку зарплатню отримав Малюська за 2023 рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:29 В Росії пролунали вибухи на нафтопереробному заводі — помічені безпілотники

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