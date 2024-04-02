Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE arrow
Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

2 апреля 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Text

00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

1 апреля 2024
Text

23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

Text

22:59 Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

Text

22:41 Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

Text

21:40 Кому грозит мобилизация без повесток — объяснение эксперта

Text

20:44 Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Text

00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

1 апреля 2024
Text

23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

Text

22:59 Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

Text

22:41 Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

Text

21:40 Кому грозит мобилизация без повесток — объяснение эксперта

Text

20:44 Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 апреля, провел специальное совещание по нашей работе с НАТО относительно совместимости и перспектив на этот год. Эксперты, ставшие гостями эфира Новини.LIVE, обсудят происходящее на фронте будущее Украины в Альянсе и другие темы в повестке дня.

Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Заявление Зеленского

Президент рассказал, что провел в понедельник, 1 апреля, специальное совещание по нашей работе с Альянсом относительно совместимости и перспектив на этот год. Все наши международники были министр обороны, международная команда министерства.

"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", — сообщил Зеленский.

Кто станет гостями студии

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник,
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,
  • Ростислав Балабан — политолог,
  • Сергей Демченко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа",
  • Оксана Савчук — народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры,
  • Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика",
  • Ярослав Макитра — политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис",
  • Наталья Диденко — синоптик.

Напомним, 1 апреля Владимир Зеленский провел совещание с украинскими чиновниками и военными по обсуждению потребностей фронта и планов производства беспилотников на текущий год.

Также глава государства в Мариинском дворце Киева вручил украинским защитникам награды, в том числе — ордена "Золотая Звезда"

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

08:29 Второй после Кулебы — какую зарплату получил Малюська за 2023 год

08:29 В России раздались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе — замечены беспилотники

08:14 Ночная атака "шахедов" — сколько дронов уничтожили Воздушные силы

08:02 Атака "шахедами" и ситуация на фронте — сводка Генштаба

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:56 Жилье и выплаты для ВПЛ — в Украине обновили правила для переселенцев

07:21 Трамп внес миллионный залог, чтобы предотвратить арест активов в штате Нью-Йорк

07:03 Непогода в Польше забрала жизни пятерых людей, среди которых есть дети

07:03 Клубы из трех стран Евросоюза следят за молодым украинским голкипером аутсайдера УПЛ

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в начале апреля

08:29 Второй после Кулебы — какую зарплату получил Малюська за 2023 год

08:29 В России раздались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе — замечены беспилотники

08:14 Ночная атака "шахедов" — сколько дронов уничтожили Воздушные силы

08:02 Атака "шахедами" и ситуация на фронте — сводка Генштаба

07:56 Жилье и выплаты для ВПЛ — в Украине обновили правила для переселенцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 Трамп внес миллионный залог, чтобы предотвратить арест активов в штате Нью-Йорк

07:03 Непогода в Польше забрала жизни пятерых людей, среди которых есть дети

07:03 Клубы из трех стран Евросоюза следят за молодым украинским голкипером аутсайдера УПЛ

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в начале апреля

06:44 Военная подготовка для студентов 2024 — что планируют изменить и как будет проходить

05:06 Ratel Deminer — украинская революционная разработка в борьбе с минными полями

1 апреля 2024
обновлено:

20:18 Одесский юмор не сравнить ни с чем — Олег Филимонов о 1 апреля

18:31 Залужный в Великобритании, Данилов в Молдове — что это даст Украине

14:00 Это не шутка — в Одессе ко Дню смеха запустили первый фонтан

Эксклюзив

06:04 Третья посевная под обстрелами — сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине

31 марта 2024

20:46 Потерял конечности, но не жизнь — история бойца, который учится заново ходить

08:13 ТОП самых ожидаемых игр апреля — сколько они стоят и когда выйдут

30 марта 2024

18:28 Spartan — как британский бронеавтомобиль спасает жизнь украинским солдатам

06:15 Сок сельдерея и можно ли его употреблять литрами — объяснение нутрициолога

29 марта 2024
Эксклюзив

18:39 Напряжение растет — как будут развиваться экономические отношения между Украиной и Польшей, — Пехота

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Text

00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

1 апреля 2024
Text

23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

Text

22:59 Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

Text

22:41 Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

Text

21:40 Кому грозит мобилизация без повесток — объяснение эксперта

Text

20:44 Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта