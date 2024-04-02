Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 апреля, провел специальное совещание по нашей работе с НАТО относительно совместимости и перспектив на этот год. Эксперты, ставшие гостями эфира Новини.LIVE, обсудят происходящее на фронте будущее Украины в Альянсе и другие темы в повестке дня.

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Заявление Зеленского

Президент рассказал, что провел в понедельник, 1 апреля, специальное совещание по нашей работе с Альянсом относительно совместимости и перспектив на этот год. Все наши международники были министр обороны, международная команда министерства.

"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", — сообщил Зеленский.

Кто станет гостями студии

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник,

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,

Ростислав Балабан — политолог,

Сергей Демченко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа",

Оксана Савчук — народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры,

Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика",

Ярослав Макитра — политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис",

Наталья Диденко — синоптик.

Напомним, 1 апреля Владимир Зеленский провел совещание с украинскими чиновниками и военными по обсуждению потребностей фронта и планов производства беспилотников на текущий год.

Также глава государства в Мариинском дворце Киева вручил украинским защитникам награды, в том числе — ордена "Золотая Звезда"