Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 31 березня, звернувся до громадян з деокупованої Бородянки Київської області. Що сказав глава держави та про що говоритимуть гості студії дивіться в ефірі Новини.LIVE.

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Заява Зеленського

Зеленський у неділю з Бородянки записав звернення до другої річниці звільнення Київської області, де наголосив, що "українці мурують, а не руйнують".

Головне зі звернення президента:

ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз бʼється, працює та обов’язково принесе волю всій нашій землі;

Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла;

наша сила забезпечить, щоб росіяни віддали кожне загарбане місто. Головне не втрачати віру у себе.

Хто стане гостями студії

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії "Південь",

Петро Олещук — політолог,

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій,

Василь Вовк — генерал-майор СБУ, експерт з питань державної безпеки,

Олег Семінський — член партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,

Ілля Євлаш — речник командування Повітряних сил ЗСУ,

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,

Олександр Федієнко — народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський показав фото, який вигляд мало місто Буча в період російської окупації.

Також глава держави звернувся до українців у другу річницю звільнення міста від загарбників.