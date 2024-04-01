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Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

01 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

31 березня 2024
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23:42 Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

Text

20:30 Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

Text

14:58 Нардеп розповів, чи вплинуть обстріли української енергетики на допомогу від США

Text

13:57 На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

Text

12:01 Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

30 березня 2024
Text

15:29 Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

Text

14:15 Нардеп розповів, яким чином можна мотивувати військовозобов'язаних йти до армії

Text

11:15 Нардеп розповів, наскільки сильно окупанти відчули удари по НПЗ

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 31 березня, звернувся до громадян з деокупованої Бородянки Київської області. Що сказав глава держави та про що говоритимуть гості студії дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі.

Заява Зеленського 

Зеленський у неділю з Бородянки записав звернення до другої річниці звільнення Київської області, де наголосив, що "українці мурують, а не руйнують". 

Головне зі звернення президента:

  • ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз бʼється, працює та обов’язково принесе волю всій нашій землі;
  • Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла;
  • наша сила забезпечить, щоб росіяни віддали кожне загарбане місто. Головне не втрачати віру у себе.

Хто стане гостями студії

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії "Південь",
  • Петро Олещук — політолог,
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій,
  • Василь Вовк — генерал-майор СБУ, експерт з питань державної безпеки,
  • Олег Семінський — член партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,
  • Ілля Євлаш — речник командування Повітряних сил ЗСУ,
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,
  • Олександр Федієнко — народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський показав фото, який вигляд мало місто Буча в період російської окупації. 

Також глава держави звернувся до українців у другу річницю звільнення міста від загарбників. 

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08:43 На Миколаївщині чоловік відмовився служити у війську — як його покарав суд

08:28 Наступним президентом Туреччини може стати зять Ердогана, — WSJ

08:18 Окупанти знищують Сумщину та Чернігівщину — нове зведення Генштабу та втрати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:17 ЗСУ відбили масштабну атаку окупантів з десятками танків та БМП біля Авдіївки — аналіз ISW

08:15 Відстрочка від мобілізації — який набір документів потрібно мати

07:57 Тарифи на воду можуть зрости на 60% — коли і чому

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23:42 Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

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20:30 Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

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12:01 Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

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15:29 Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

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11:15 Нардеп розповів, наскільки сильно окупанти відчули удари по НПЗ

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09:50 Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram