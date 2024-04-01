Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 31 марта, обратился к гражданам из деоккупированной Бородянки в Киевской области. Что сказал глава государства и о чем будут говорить гости студии, смотрите в эфире Новини.LIVE.

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Заявление Зеленского

Зеленский в воскресенье из Бородянки записал обращение ко второй годовщине освобождения Киевской области, где отметил, что "украинцы строят, а не разрушают".

Главное из обращения президента:

мы чтим силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас сражается, работает и обязательно принесет волю всей нашей земле;

Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, за свою жизнь, за свой дом, свободный от зла;

наша сила обеспечит, чтобы россияне отдали каждый захваченный город. Главное не терять веру в себя.

Кто станет гостями студии

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии "Юг",

Петр Олещук — политолог,

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий,

Василий Вовк — генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности,

Олег Семинский — член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,

Илья Евлаш — спикер командования Воздушных сил ВСУ,

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,

Александр Федиенко — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский показал фото, как выглядел город Буча в период российской оккупации.

Также глава государства обратился к украинцам во вторую годовщину освобождения города от захватчиков.