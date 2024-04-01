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Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

1 апреля 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

31 марта 2024
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13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

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14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

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11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

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09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

31 марта 2024
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23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

Text

20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

Text

14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

Text

13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

Text

12:01 Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

30 марта 2024
Text

15:29 Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

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11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 31 марта, обратился к гражданам из деоккупированной Бородянки в Киевской области. Что сказал глава государства и о чем будут говорить гости студии, смотрите в эфире Новини.LIVE.

Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

Заявление Зеленского

Зеленский в воскресенье из Бородянки записал обращение ко второй годовщине освобождения Киевской области, где отметил, что "украинцы строят, а не разрушают".

Главное из обращения президента:

  • мы чтим силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас сражается, работает и обязательно принесет волю всей нашей земле;
  • Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, за свою жизнь, за свой дом, свободный от зла;
  • наша сила обеспечит, чтобы россияне отдали каждый захваченный город. Главное не терять веру в себя.

Кто станет гостями студии

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии "Юг",
  • Петр Олещук — политолог,
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий,
  • Василий Вовк — генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности,
  • Олег Семинский — член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,
  • Илья Евлаш — спикер командования Воздушных сил ВСУ,
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,
  • Александр Федиенко — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский показал фото, как выглядел город Буча в период российской оккупации.

Также глава государства обратился к украинцам во вторую годовщину освобождения города от захватчиков.

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07:30 Одесский юмор не сравнить ни с чем — Олег Филимонов о 1 апреля

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

07:09 Когда повестка недействительна и от нее можно отказаться — нюансы мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в начале апреля

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

31 марта 2024
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23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

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20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

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14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

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13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

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14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

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