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Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

26 березня 2024 р. 08:00

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Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Text

13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

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Російську окупанти у понеділок, 25 березня, обстріляли низку українських міст, що призвело до електровідключень. Президент України Володимир Зеленський розповів, у якому стані зараз міста і яка ситуація з енергосистемою, гості студії обговорять критичні наслідки. 

Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

У понеділок, 25 березня, після чергових ракетних атак на Україну, Зеленський подякував усім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів.

"Київ — балістика, пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Постраждали люди — усім надано необхідну допомогу. Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів тривав увесь день", — йдеться у повідомленні глави держави.

Він розповів, що після ударів по енергообʼєктах в Одесі та Миколаєві ситуація непроста, були задіяні усі необхідні служби та ремонтні бригади. Крім того, в Одесі є постраждалі. 

"Харків — досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому", — додав Зеленський.

Хто стане гостями студії

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник,
  • Денис Попович — військовий аналітик,
  • Ростислав Балабан — політолог,
  • Сергій Демченко — народний депутат України від "Слуги народу", Ростислав Кравець — адвокат, юрист,
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,
  • Леся Забуранна — Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету,
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України  від "Європейської солідарності". 

Нагадаємо, що в ніч проти вівторка, 26 березня, в Україні на сході було оголошено повітряну тривогу. Небезпека була пов'язана з загрозою ударних БпЛА.

Під атакою ворожих "шахедів" опинився Харків. У місті були чутні сильні вибухи. 

Крім того, 25 березня окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву. Усі вони були збиті, але у Печерському районі столиці уламки пошкодили багатоповерховий будинок. Постраждали десятеро людей

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07:51 У ЗСУ назвали напрямки, які РФ штурмує найбільше, — дані Генштабу

07:48 Оплата послуг ЖКГ — ці категорії українців позбавлять знижки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:42 Польща розповіла НАТО про деталі порушення повітряного простору російською ракетою

07:32 Реєстр "Оберіг" — в Міноборони пояснили, яких кардинальних змін зазнає мобілізація

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18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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