Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Російську окупанти у понеділок, 25 березня, обстріляли низку українських міст, що призвело до електровідключень. Президент України Володимир Зеленський розповів, у якому стані зараз міста і яка ситуація з енергосистемою, гості студії обговорять критичні наслідки.
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Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE
У понеділок, 25 березня, після чергових ракетних атак на Україну, Зеленський подякував усім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів.
"Київ — балістика, пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Постраждали люди — усім надано необхідну допомогу. Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів тривав увесь день", — йдеться у повідомленні глави держави.
Він розповів, що після ударів по енергообʼєктах в Одесі та Миколаєві ситуація непроста, були задіяні усі необхідні служби та ремонтні бригади. Крім того, в Одесі є постраждалі.
"Харків — досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому", — додав Зеленський.
Хто стане гостями студії
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник,
- Денис Попович — військовий аналітик,
- Ростислав Балабан — політолог,
- Сергій Демченко — народний депутат України від "Слуги народу", Ростислав Кравець — адвокат, юрист,
- Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,
- Леся Забуранна — Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету,
- Олексій Гончаренко — народний депутат України від "Європейської солідарності".
Нагадаємо, що в ніч проти вівторка, 26 березня, в Україні на сході було оголошено повітряну тривогу. Небезпека була пов'язана з загрозою ударних БпЛА.
Під атакою ворожих "шахедів" опинився Харків. У місті були чутні сильні вибухи.
Крім того, 25 березня окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву. Усі вони були збиті, але у Печерському районі столиці уламки пошкодили багатоповерховий будинок. Постраждали десятеро людей.