Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Російську окупанти у понеділок, 25 березня, обстріляли низку українських міст, що призвело до електровідключень. Президент України Володимир Зеленський розповів, у якому стані зараз міста і яка ситуація з енергосистемою, гості студії обговорять критичні наслідки.

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Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

У понеділок, 25 березня, після чергових ракетних атак на Україну, Зеленський подякував усім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів.

"Київ — балістика, пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Постраждали люди — усім надано необхідну допомогу. Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів тривав увесь день", — йдеться у повідомленні глави держави.

Він розповів, що після ударів по енергообʼєктах в Одесі та Миколаєві ситуація непроста, були задіяні усі необхідні служби та ремонтні бригади. Крім того, в Одесі є постраждалі.

"Харків — досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому", — додав Зеленський.

Хто стане гостями студії

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник,

Денис Попович — військовий аналітик,

Ростислав Балабан — політолог,

Сергій Демченко — народний депутат України від "Слуги народу", Ростислав Кравець — адвокат, юрист,

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,

Леся Забуранна — Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету,

Олексій Гончаренко — народний депутат України від "Європейської солідарності".

Нагадаємо, що в ніч проти вівторка, 26 березня, в Україні на сході було оголошено повітряну тривогу. Небезпека була пов'язана з загрозою ударних БпЛА.

Під атакою ворожих "шахедів" опинився Харків. У місті були чутні сильні вибухи.

Крім того, 25 березня окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву. Усі вони були збиті, але у Печерському районі столиці уламки пошкодили багатоповерховий будинок. Постраждали десятеро людей.