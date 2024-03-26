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Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

26 марта 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

25 марта 2024
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Эксклюзив

22:25Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

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20:29 Что скрывают россияне о теракте в ТЦ Крокус — Гудков в эфире Новини.LIVE

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

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14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

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13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

25 марта 2024
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Эксклюзив

22:25 Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

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20:29 Что скрывают россияне о теракте в ТЦ Крокус — Гудков в эфире Новини.LIVE

Text

19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

Text

18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Text

13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

Text

11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

Российские оккупанты в понедельник, 25 марта, обстреляли ряд украинских городов, что привело к электроотключениям. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каком состоянии сейчас города и какова ситуация с энергосистемой, гости студии обсудят критические последствия.

Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

В понедельник, 25 марта, после очередных ракетных атак на Украину, Зеленский поблагодарил всех, кто работает над ликвидацией последствий российских ударов.

"Киев — баллистика, поврежденные дома, здание Академии искусств. Пострадали люди — всем оказана необходимая помощь. Слава богу, в Академии не было детей. Разбор завалов длился весь день", — говорится в сообщении главы государства.

Он рассказал, что после ударов по энергообъектам в Одессе и Николаеве ситуация была непростой, были задействованы все необходимые службы и ремонтные бригады. Кроме того, в Одессе есть пострадавшие.

"Харьков — до сих пор особенно сложно, но каждый день понемногу добавляет энергию городу. Я благодарен всем, кто работает ради города, всем, кто заботится о людях и помогает ближнему", — добавил Зеленский.

Кто станет гостями студии

Гостями студии Новости.LIVE стали:

  • Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, полковник,
  • Денис Попович — военный аналитик,
  • Ростислав Балабан — политолог,
  • Сергей Демченко — народный депутат Украины от "Слуги народа", Ростислав Кравец — адвокат, юрист,
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,
  • Леся Забуранная — Председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета,
  • Алексей Гончаренко — народный депутат Украины от "Европейской солидарности".

Напомним, что в ночь на вторник, 26 марта, в Украине на востоке была объявлена воздушная тревога. Опасность была связана с угрозой ударных БпЛА.

Под атакой вражеских "шахедов" оказался Харьков. В городе были слышны сильные взрывы.

Кроме того, 25 марта оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. Все они были сбиты, но в Печерском районе столицы обломки повредили многоэтажное здание. Пострадали десять человек.

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08:38 В Киеве задержали женщину, которая разбила авто своего знакомого

08:33 Нарушал ПДД в нетрезвом состоянии — в Харькове водитель предлагал взятку полиции

08:29 День Национальной гвардии — в десятую годовщину праздника Сырский обратился к бойцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:23 Экс-командир полка Азов Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте

08:19 Что будет с тарифами после атак РФ на энергосистему — ответ Минэнергетики

08:15 В Раде прокомментировали возможность мобилизации мужчин с 19 лет

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08:05 Служить будут все — одесский юрист рассказал об усилении мобилизации ограниченно пригодными

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22:25 Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Text

13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

Text

11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники