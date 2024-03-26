Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Российские оккупанты в понедельник, 25 марта, обстреляли ряд украинских городов, что привело к электроотключениям. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каком состоянии сейчас города и какова ситуация с энергосистемой, гости студии обсудят критические последствия.
Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
В понедельник, 25 марта, после очередных ракетных атак на Украину, Зеленский поблагодарил всех, кто работает над ликвидацией последствий российских ударов.
"Киев — баллистика, поврежденные дома, здание Академии искусств. Пострадали люди — всем оказана необходимая помощь. Слава богу, в Академии не было детей. Разбор завалов длился весь день", — говорится в сообщении главы государства.
Он рассказал, что после ударов по энергообъектам в Одессе и Николаеве ситуация была непростой, были задействованы все необходимые службы и ремонтные бригады. Кроме того, в Одессе есть пострадавшие.
"Харьков — до сих пор особенно сложно, но каждый день понемногу добавляет энергию городу. Я благодарен всем, кто работает ради города, всем, кто заботится о людях и помогает ближнему", — добавил Зеленский.
Кто станет гостями студии
Гостями студии Новости.LIVE стали:
- Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, полковник,
- Денис Попович — военный аналитик,
- Ростислав Балабан — политолог,
- Сергей Демченко — народный депутат Украины от "Слуги народа", Ростислав Кравец — адвокат, юрист,
- Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,
- Леся Забуранная — Председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета,
- Алексей Гончаренко — народный депутат Украины от "Европейской солидарности".
Напомним, что в ночь на вторник, 26 марта, в Украине на востоке была объявлена воздушная тревога. Опасность была связана с угрозой ударных БпЛА.
Под атакой вражеских "шахедов" оказался Харьков. В городе были слышны сильные взрывы.
Кроме того, 25 марта оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. Все они были сбиты, но в Печерском районе столицы обломки повредили многоэтажное здание. Пострадали десять человек.