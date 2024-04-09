Зеленський звернувся до народу — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 квітня, заявив, що наразі максимальна увага прикута до Харкова, адже місто щодня перебуває під ворожими обстрілами. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Що обговорюватимуть в ефірі

Гості студії звернуть увагу на звернення Зеленського та обговорять ситуацію в Харкові. президент розповів, що наразі максимум уваги зосереджено на місті: енергетичній ситуації, підтримці людей, місцевих бізнесах в Харкові та області. За його словами, наша держава працює з партнерами, аби отримати військову допомогу та зміцнити ППО.

Крім того, глава держави 8 квітня провів Ставку, де тематика Харкова й області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил. Звичайно, увага всім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Сергій Чаус — голова військової адміністрації міста Часів Яр,

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика",

Юрій Зарко — голова Білопільської громади, Сумської області,

Олег Семінський — член партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг",

Віталій Кулик — футуролог,

Ігор Петренко — політолог,

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник,

Олександр Антонюк — військовослужбовець, політичний консультант.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський сказав, що Україна може програти війну з Росією. Головним фактором глава держави назвав затягування Конгресом США пакету допомоги Україні.

У Конгресі Сполучених Штатів знову відклали голосування за військову допомогу Україні, яке відбудеться не раніше середини квітня. За даними ЗМІ, спікер Майк Джонсон шукає способи, як зменшити опір з боку республіканських прихильників.

Зрештою, у Білому домі запевнили, що адміністрація СЩА й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.