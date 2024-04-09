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Зеленський звернувся до народу — ефір Новини.LIVE

Зеленський звернувся до народу — ефір Новини.LIVE

09 квітня 2024 р. 07:59

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19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 квітня, заявив, що наразі максимальна увага прикута до Харкова, адже місто щодня перебуває під ворожими обстрілами. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі

Що обговорюватимуть в ефірі

Гості студії звернуть увагу на звернення Зеленського та обговорять ситуацію в Харкові. президент розповів, що наразі максимум уваги зосереджено на місті: енергетичній ситуації, підтримці людей, місцевих бізнесах в Харкові та області. За його словами, наша держава працює з партнерами, аби отримати військову допомогу та зміцнити ППО. 

Крім того, глава держави 8 квітня провів Ставку, де тематика Харкова й області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил. Звичайно, увага всім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей. 

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Сергій Чаус — голова військової адміністрації міста Часів Яр,
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика",
  • Юрій Зарко — голова Білопільської громади, Сумської області,
  • Олег Семінський — член партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг",
  • Віталій Кулик — футуролог,
  • Ігор Петренко — політолог,
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник,
  • Олександр Антонюк — військовослужбовець, політичний консультант.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський сказав, що Україна може програти війну з Росією. Головним фактором глава держави назвав затягування Конгресом США пакету допомоги Україні.

У Конгресі Сполучених Штатів знову відклали голосування за військову допомогу Україні, яке відбудеться не раніше середини квітня. За даними ЗМІ, спікер Майк Джонсон шукає способи, як зменшити опір з боку республіканських прихильників.

Зрештою, у Білому домі запевнили, що адміністрація СЩА й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.

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07:44 В ISW пояснили, чого домагається Кремль від Молдови

07:42 Пільги військовим на оплату комуналки — важливі нюанси оформлення

07:39 Робота за кордоном — у Німеччині шукають опікунку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

07:18 Атака дронів на Україну — Повітряні сили знищили усі "Шахеди"

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20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

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