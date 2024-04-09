Зеленский обратился к народу — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 апреля, заявил, что сейчас максимальное внимание приковано к Харькову, ведь город ежедневно находится под вражескими обстрелами. Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

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Что будут обсуждать в эфире

Гости студии обратят внимание на обращение Зеленского и обсудят ситуацию в Харькове. Президент рассказал, что сейчас максимум внимания сосредоточено на городе: энергетической ситуации, поддержке людей, местных бизнесах в Харькове и области. По его словам, наше государство работает с партнерами, чтобы получить военную помощь и укрепить ПВО.

Кроме того, глава государства 8 апреля провел Ставку, где тематика Харькова и области была основополагающей. Докладывали и Главком, и командующий Воздушными силами. Конечно, внимание всем другим направлениям защиты нашего государства и людей.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Сергей Чаус — глава военной администрации города Часов Яр,

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика",

Юрий Зарко — председатель Белопольской общины, Сумской области,

Олег Семинский — член партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,

Виталий Кулик — футуролог,

Игорь Петренко — политолог,

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций,

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,

Александр Антонюк — военнослужащий, политический консультант.

Напомним, недавно Зеленский сказал, что Украина может проиграть войну с Россией. Главным фактором глава государства назвал затягивание Конгрессом США пакета помощи Украине.

В Конгрессе Соединенных Штатов снова отложили голосование за военную помощь Украине, которое состоится не раньше середины апреля. По данным СМИ, спикер Майк Джонсон ищет способы, как снизить сопротивление со стороны республиканских сторонников.

В конце концов, в Белом доме заверили, что администрация США и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.