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Зеленский обратился к народу — эфир Новини.LIVE

Зеленский обратился к народу — эфир Новини.LIVE

9 апреля 2024 г. 7:59

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07:59 Зеленский обратился к народу — эфир Новини.LIVE

8 апреля 2024
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23:07 Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

Text

20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

Text

20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

Text

15:22 В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

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14:16 Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

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13:58 Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 апреля, заявил, что сейчас максимальное внимание приковано к Харькову, ведь город ежедневно находится под вражескими обстрелами. Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать в эфире

Гости студии обратят внимание на обращение Зеленского и обсудят ситуацию в Харькове. Президент рассказал, что сейчас максимум внимания сосредоточено на городе: энергетической ситуации, поддержке людей, местных бизнесах в Харькове и области. По его словам, наше государство работает с партнерами, чтобы получить военную помощь и укрепить ПВО.

Кроме того, глава государства 8 апреля провел Ставку, где тематика Харькова и области была основополагающей. Докладывали и Главком, и командующий Воздушными силами. Конечно, внимание всем другим направлениям защиты нашего государства и людей.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Сергей Чаус — глава военной администрации города Часов Яр,
  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика",
  • Юрий Зарко — председатель Белопольской общины, Сумской области,
  • Олег Семинский — член партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,
  • Виталий Кулик — футуролог,
  • Игорь Петренко — политолог,
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций,
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,
  • Александр Антонюк — военнослужащий, политический консультант.

Напомним, недавно Зеленский сказал, что Украина может проиграть войну с Россией. Главным фактором глава государства назвал затягивание Конгрессом США пакета помощи Украине.

В Конгрессе Соединенных Штатов снова отложили голосование за военную помощь Украине, которое состоится не раньше середины апреля. По данным СМИ, спикер Майк Джонсон ищет способы, как снизить сопротивление со стороны республиканских сторонников.

В конце концов, в Белом доме заверили, что администрация США и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.

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08:48 Миколенко перейдет из Эвертона в известный клуб — детали

08:46 Защита банков от киберугроз — Нацбанк сделал важный шаг

обновлено:

08:40 Воздушная тревога в Одессе — какая угроза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:36 Ночная атака "шахедов" по Одесской области — в ОВА рассказали о последствиях

08:25 Глава МИД Британии встретится с Блинкеном, чтобы обсудить Украину

08:18 В США четко ответили, когда Украина сможет стать членом НАТО

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07:59 Зеленский обратился к народу — эфир Новини.LIVE

8 апреля 2024
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23:07 Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

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20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

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20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

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19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

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18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

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15:22 В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

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