Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Гості студії Новини.LIVE у четвер, 11 квітня, обговорять нараду Президента України Володимира Зеленського щодо ракетної програми. За словами глави держави, головна ціль армії — реалізувати усі плани та цілі в цьому напрямку.

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Заява Зеленського

Як відомо, Зеленський 10 квітня провів нараду щодо ракетної програми України. На ній були присутні головком, міністр оборони, мінстратегпром, керівники відповідних підприємств.

"Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне — щоб тепер армія реалізувала ці результати", — заявив Президент.

Крім того, він проговорив поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України",

Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник,

Юрій Камельчук — народний депутат України, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,

Олександр Ябчанка — командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі",

Микола Томенко — політичний та громадський діяч,

Оксана Савчук — народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури,

Родіон Кудряшов — майор, заступник командира Третьої штурмової бригади,

Валерій Клочок — політичний аналітик, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога",

Ярослав Макітра — політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс",

Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, нещодавно представник ГУР Андрій Юсов розповів, що українські військові ведуть активні бої з російськими військами на сході України. Найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою.

Крім того, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін назвав найважливішу задачу українських підрозділів на фронті. За його словами, головна ціль Сил оборони — знищувати в якомога більшій кількості особовий склад ворога.