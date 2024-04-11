Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE arrow
Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

11 квітня 2024 р. 07:59

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Text

01:50 Лікар Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС

10 квітня 2024
Text

22:17 У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

Text

21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

Text

20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Text

19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Text

01:50 Лікар Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС

10 квітня 2024
Text

22:17 У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

Text

21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

Text

20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Text

19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Гості студії Новини.LIVE у четвер, 11 квітня, обговорять нараду Президента України Володимира Зеленського щодо ракетної програми. За словами глави держави, головна ціль армії — реалізувати усі плани та цілі в цьому напрямку.

Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі

Заява Зеленського

Як відомо, Зеленський 10 квітня провів нараду щодо ракетної програми України. На ній були присутні головком, міністр оборони, мінстратегпром, керівники відповідних підприємств.

"Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне — щоб тепер армія реалізувала ці результати", — заявив Президент.

Крім того, він проговорив поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР. 

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України",
  • Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник,
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,
  • Олександр Ябчанка — командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі",
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч,
  • Оксана Савчук — народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури,
  • Родіон Кудряшов — майор, заступник командира Третьої штурмової бригади,
  • Валерій Клочок — політичний аналітик, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога",
  • Ярослав Макітра — політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс",
  • Олексій Їжак — експерт  Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, нещодавно представник ГУР Андрій Юсов розповів, що українські військові ведуть активні бої з російськими військами на сході України. Найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою.

Крім того, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін назвав найважливішу задачу українських підрозділів на фронті. За його словами, головна ціль Сил оборони — знищувати в якомога більшій кількості особовий склад ворога.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:44 Росія атакувала два об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА

08:43 Нацбанк анонсував появу нових функцій в BankID — деталі

08:42 Окупанти вдарили по Київщині — правоохоронці почали розслідування

08:37 Луїс Енріке пообіцяв, що ПСЖ переможе Барселону у матчі-відповіді

08:33 В ISW розповіли, чи здатні дрони компенсувати дефіцит снарядів ЗСУ на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:29 Скільки окупантів втратила армія РФ за минулу добу — зведення Генштабу

08:28 Атака дронів на Одещину — скільки БпЛА знищили сили ППО

08:13 Масована атака по енергетиці — понад 200 тис. мешканців Харківщини залишилися без світла

08:11 Нічна атака на Запоріжжя — в ОВА розповіли про наслідки

08:05 Хаві назвав найкращих гравців Барселони після перемоги над ПСЖ у Лізі чемпіонів

08:44 Росія атакувала два об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА

08:43 Нацбанк анонсував появу нових функцій в BankID — деталі

08:42 Окупанти вдарили по Київщині — правоохоронці почали розслідування

08:37 Луїс Енріке пообіцяв, що ПСЖ переможе Барселону у матчі-відповіді

08:33 В ISW розповіли, чи здатні дрони компенсувати дефіцит снарядів ЗСУ на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:29 Скільки окупантів втратила армія РФ за минулу добу — зведення Генштабу

08:28 Атака дронів на Одещину — скільки БпЛА знищили сили ППО

08:13 Масована атака по енергетиці — понад 200 тис. мешканців Харківщини залишилися без світла

08:11 Нічна атака на Запоріжжя — в ОВА розповіли про наслідки

08:05 Хаві назвав найкращих гравців Барселони після перемоги над ПСЖ у Лізі чемпіонів

Новина з фото

06:01 Rolls-Royce, Lamborghini та Maybach — на чому ще їздять нардепи під час війни

05:47 Що саджатимуть українці цьогоріч — старт посівної на Львівщині

05:42 Ка-27 — що за гелікоптер армії РФ був знищений в Криму

10 квітня 2024

12:50 День визволення Одеси від фашистських загарбників під звуки вибухів

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у квітні

06:22 Освіта у Франції — специфіка системи та можливості для українців

05:42 Дрони атакують Борисоглєбськ — що виготовлялося на ураженому авіаремонтному заводі

9 квітня 2024

19:30 Початок "Режисера" — в Одесі розпочали знімати фільм про Довженка

18:57 Студенти Львівського медуніверситету вийшли на протест  — що вимагають

06:40 Ціни на металобрухт у квітні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

Text

07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Text

01:50 Лікар Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС

10 квітня 2024
Text

22:17 У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

Text

21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

Text

20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Text

19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп