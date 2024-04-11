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Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024 г. 7:59

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07:59 Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

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01:50 Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

10 апреля 2024
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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

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21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

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20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

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07:59 Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

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01:50 Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

10 апреля 2024
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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

Text

21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

Text

20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

Text

19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

Text

11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Гости студии Новини.LIVE в четверг, 11 апреля, обсудят совещание Президента Украины Владимира Зеленского по ракетной программе. По словам главы государства, главная цель армии — реализовать все планы и цели в этом направлении.

Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Заявление Зеленского

Как известно, Зеленский 10 апреля провел совещание по ракетной программе Украины. На ней присутствовали главком, министр обороны, минстратегпром, руководители соответствующих предприятий.

"Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное — чтобы теперь армия реализовала эти результаты", — заявил Президент.

Кроме того, он проговорил текущую ситуацию на передовой Главком. Был также доклад руководителя ГУР.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины",
  • Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, полковник,
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,
  • Александр Ябченко — командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи",
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель,
  • Оксана Савчук — народный депутат Украины, Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры,
  • Родион Кудряшов — майор, заместитель командира Третьей штурмовой бригады,
  • Валерий Клочок — политический аналитик, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога",
  • Ярослав Макитра — политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис",
  • Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований.

Напомним, что недавно представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что украинские военные ведут активные бои с российскими войсками на востоке Украины. В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой.

Кроме того, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте. По его словам, главная цель Сил обороны — уничтожать в большем количестве личный состав врага.

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08:05 Хави назвал лучших игроков Барселоны после победы над ПСЖ в Лиге чемпионов

07:57 В ISW назвали решающий фактор наращивания боеспособности ВСУ

07:54 Очереди на границе Украины — сколько авто стоят в пробках на КПП

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:53 Украинцы будут платить за услуги ЖКХ больше — что может подорожать на треть

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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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