Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

Гости студии Новини.LIVE в четверг, 11 апреля, обсудят совещание Президента Украины Владимира Зеленского по ракетной программе. По словам главы государства, главная цель армии — реализовать все планы и цели в этом направлении.

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Заявление Зеленского

Как известно, Зеленский 10 апреля провел совещание по ракетной программе Украины. На ней присутствовали главком, министр обороны, минстратегпром, руководители соответствующих предприятий.

"Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное — чтобы теперь армия реализовала эти результаты", — заявил Президент.

Кроме того, он проговорил текущую ситуацию на передовой Главком. Был также доклад руководителя ГУР.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины",

Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, полковник,

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,

Александр Ябченко — командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи",

Николай Томенко — политический и общественный деятель,

Оксана Савчук — народный депутат Украины, Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры,

Родион Кудряшов — майор, заместитель командира Третьей штурмовой бригады,

Валерий Клочок — политический аналитик, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога",

Ярослав Макитра — политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис",

Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований.

Напомним, что недавно представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что украинские военные ведут активные бои с российскими войсками на востоке Украины. В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой.

Кроме того, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте. По его словам, главная цель Сил обороны — уничтожать в большем количестве личный состав врага.