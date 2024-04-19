Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів селектор та заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Зокрема, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про операції та результати ЗСУ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Новини.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Міністр оборони України Рустем Умєров доповів Зеленському щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами.

На селекторі обговорили важливі результати внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, вдалося збільшити кількість "Богдан" до 10 одиниць на місяць.

Про це і не тільки поговоримо з гостями студії Новини.LIVE

Нагадаємо, Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняна модель цього безпілотника отримала назву "Шмавік".

Також ми писали, що Зеленський провів щоденний звіт про безпекову ситуацію. За його словами, протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".