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Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

19 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

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08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

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00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

18 квітня 2024
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20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Text

20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Text

16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

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Text

14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

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13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

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Президент України Володимир Зеленський провів селектор та заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Зокрема, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про операції та результати ЗСУ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Новини.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Міністр оборони України Рустем Умєров доповів Зеленському щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами.

На селекторі обговорили важливі результати внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, вдалося збільшити кількість "Богдан" до 10 одиниць на місяць.

Про це і не тільки поговоримо з гостями студії  Новини.LIVE

Нагадаємо, Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняна модель цього безпілотника отримала назву "Шмавік".

Також ми писали, що Зеленський провів щоденний звіт про безпекову ситуацію. За його словами, протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".

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08:03 Гуменюк звільнили з посади спікерки Сил оборони Півдня, — Генштаб

08:00 Дія фіксованого тарифу на газ закінчиться у травні — які будуть ціни

07:59 Трубін не врятував Бенфіку від вильоту з Ліги Європи — експерти оцінили гру українця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:50 В Росії розбився бомбардувальник ТУ-22 — момент падіння потрапив на відео

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08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

Text

00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

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20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

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20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

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20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

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18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

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16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

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14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

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