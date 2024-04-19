Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор и заслушал доклады по ситуации на фронте. В частности, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал об операциях и результатах ВСУ.

Об этом и не только поговорим в эфире Новини.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил Зеленскому о поставках оружия, техники и коммуникации с партнерами.

На селекторе обсудили важнейшие результаты внутреннего оборонного производства. В частности, удалось увеличить количество "Богдана" до 10 единиц в месяц.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Напомним, Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественная модель этого беспилотника получила название "Шмавик".

Также мы писали, что Зеленский провел ежедневный отчет о ситуации с безопасностью. По его словам, в течение апреля украинская промышленность впервые произвела десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".