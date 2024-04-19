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Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

19 апреля 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

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20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

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08:00 Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

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00:47 Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

18 апреля 2024
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20:56 Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

Text

20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:55 Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

Text

16:16 Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор и заслушал доклады по ситуации на фронте. В частности, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал об операциях и результатах ВСУ.

Об этом и не только поговорим в эфире Новини.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил Зеленскому о поставках оружия, техники и коммуникации с партнерами.

На селекторе обсудили важнейшие результаты внутреннего оборонного производства. В частности, удалось увеличить количество "Богдана" до 10 единиц в месяц.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Напомним, Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественная модель этого беспилотника получила название "Шмавик".

Также мы писали, что Зеленский провел ежедневный отчет о ситуации с безопасностью. По его словам, в течение апреля украинская промышленность впервые произвела десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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08:43 ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за сутки — какая ситуация на направлениях

08:41 Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:36 США не поддержали Израиль относительно удара по Ирану в ответ, — CNN

08:22 Костюк в Германии неожиданно обыграла седьмую ракетку мира

08:22 В сети появилось видео первых минут после удара по дому в Днепре

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08:00 Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

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00:47 Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

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20:56 Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

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20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

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20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации