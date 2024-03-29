Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

Експерти нашого ефіру обговорять нещодавню заяву Президента України Володимира Зеленського про новий контрнаступ армії РФ. За його словами, Сили оборони не готові йому протистояти.

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Про що говоритимуть гості студії

Нещодавно Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що Збройні сили України стабілізували ситуацію на фронті і вона набагато краще, ніж була два-три місяці тому, коли у нас був сильний дефіцит артснарядів та різних видів зброї. За його словами, керівництво не бачило великого контрнаступу з боку РФ і росіяни не мали успіху.

Проте, також президент зазначив, що зараз українські військові не готові протистояти великому наступу РФ, який очікується найближчими місяцями.

Хто стане гостями ефіру

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України",

Петро Олещук — політолог,

Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання,

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,

Дмитро Соломчук — член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики,

Олесь Доній — політолог, громадський діяч,

Юрій Гаврилечко — економічний експерт,

Василь Мокан — народний депутат України, МФО "Розумна політика".

Нагадаємо, видання The Economist заявило, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Крім того, експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.