Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE arrow
Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

29 березня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024
Text

18:44Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

Text

13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Text

13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Text

11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Text

11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Text

09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Text

08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Text

08:00Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024
Text

18:44 Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

Text

13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Text

13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Text

11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Text

11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Text

09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Text

08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Text

08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

Експерти нашого ефіру обговорять нещодавню заяву Президента України Володимира Зеленського про новий контрнаступ армії РФ. За його словами, Сили оборони не готові йому протистояти.

Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі. 

Про що говоритимуть гості студії

Нещодавно Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що Збройні сили України стабілізували ситуацію на фронті і вона набагато краще, ніж була два-три місяці тому, коли у нас був сильний дефіцит артснарядів та різних видів зброї. За його словами, керівництво не бачило великого контрнаступу з боку РФ і росіяни не мали успіху.

Проте, також президент зазначив, що зараз українські військові не готові протистояти великому наступу РФ, який очікується найближчими місяцями. 

Хто стане гостями ефіру

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України",
  • Петро Олещук — політолог,
  • Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання,
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,
  • Дмитро Соломчук — член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики,
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч,
  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт,
  • Василь Мокан — народний депутат України, МФО "Розумна політика".

Нагадаємо, видання The Economist заявило, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Крім того, експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:33 Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області

09:32 Різниця між призовником та військовозобов'язаним — хто з них підлягає мобілізації

09:28 Збував наркотики у Києві — поліція затримала 20-річного хлопця

09:21 Російські обстріли Харківщини за добу — де найгірша ситуація

09:17 Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:16 У Києві викрили працівника ТЦК, який ставив авто на військовий облік та не передавав їх до ЗСУ

09:10 Курс долара завмер після різких коливань — нові ціни в банках та обмінниках

09:08 Скільки ворожих цілей ППО знищила над Дніпропетровською областю

09:00 Нічні вибухи на Вінничині — ворог атакував приватний будинок

08:52 Армія РФ вдарила по енергоінфраструктурі Черкаської області — деталі від ОВА

09:33 Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області

09:32 Різниця між призовником та військовозобов'язаним — хто з них підлягає мобілізації

09:28 Збував наркотики у Києві — поліція затримала 20-річного хлопця

09:21 Російські обстріли Харківщини за добу — де найгірша ситуація

09:17 Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:16 У Києві викрили працівника ТЦК, який ставив авто на військовий облік та не передавав їх до ЗСУ

09:10 Курс долара завмер після різких коливань — нові ціни в банках та обмінниках

09:08 Скільки ворожих цілей ППО знищила над Дніпропетровською областю

09:00 Нічні вибухи на Вінничині — ворог атакував приватний будинок

08:52 Армія РФ вдарила по енергоінфраструктурі Черкаської області — деталі від ОВА

Ексклюзив

05:51 В очікуванні Zara: як повернення світових брендів вплине на ринок та ціни

04:45 Відключення світла в Україні — як змінились ціни на повербанки, зарядні станції та ліхтарі

28 березня 2024

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні наприкінці березня

27 березня 2024
Оновлено

19:55 Вистави під звуки вибухів та тривог — мистецтво у воєнній Одесі

17:35 Ворожі атаки продовжуються — чи планують одесити виїжджати

07:00 ТОП платників податків серед голів комітетів ВР за 2022 рік — рейтинг

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг алюмінію наприкінці березня

26 березня 2024

20:28 Історія довжиною у 33 роки — як в Україні з'явилася Національна гвардія

18:22 Скільки у Києві переселенців і де вони живуть — вражаючі цифри та рейтинги районів

Ексклюзив

08:05 Служитимуть усі — одеський юрист розповів про посилення мобілізації обмежено придатними

Text

08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024
Text

18:44 Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

Text

13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Text

13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Text

11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Text

11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Text

09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Text

08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Text

08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE