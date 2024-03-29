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Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

29 марта 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024
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18:44Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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13:10 Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

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11:50 Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

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11:22 В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

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10:46 Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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08:00Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024
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18:44 Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

Text

13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

Text

13:10 Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

Text

11:50 Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

Text

11:22 В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:46 Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

Text

09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

Text

08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

Эксперты нашего эфира обсудят недавнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского о новом контрнаступлении армии РФ. По его словам, Силы обороны не готовы ему противостоять.

Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале. 

О чем будут говорить гости студии

Недавно Зеленский в интервью CBS News заявил, что Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию на фронте и она намного лучше, чем два-три месяца назад, когда у нас был сильный дефицит артснарядов и различных видов оружия. По его словам, руководство не видело большого контрнаступления со стороны РФ и россияне не имели успеха.

Тем не менее президент отметил, что сейчас украинские военные не готовы противостоять великому наступлению РФ, которое ожидается в ближайшие месяцы.

Кто станет гостями эфира

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины",
  • Петр Олещук — политолог,
  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций,
  • Дмитрий Соломчук — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики,
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель,
  • Юрий Гаврилечко — экономический эксперт,
  • Василий Мокан — народный депутат Украины, МФО "Умная политика".

Напомним, издание The Economist заявило, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны.

Кроме того, эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

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08:32 В Запорожской области раздалось 386 взрывов за сутки — в ОВА назвали последствия атаки РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:25 Днепропетровщина страдала от ночных взрывов — в ОГА назвали последствия атаки

08:21 Посол США отреагировала на массированную атаку РФ по Украине

08:18 Украинцам блокируют счета — как успешно пройти финмониторинг

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE