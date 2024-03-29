Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

Эксперты нашего эфира обсудят недавнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского о новом контрнаступлении армии РФ. По его словам, Силы обороны не готовы ему противостоять.

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О чем будут говорить гости студии

Недавно Зеленский в интервью CBS News заявил, что Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию на фронте и она намного лучше, чем два-три месяца назад, когда у нас был сильный дефицит артснарядов и различных видов оружия. По его словам, руководство не видело большого контрнаступления со стороны РФ и россияне не имели успеха.

Тем не менее президент отметил, что сейчас украинские военные не готовы противостоять великому наступлению РФ, которое ожидается в ближайшие месяцы.

Кто станет гостями эфира

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины",

Петр Олещук — политолог,

Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций,

Дмитрий Соломчук — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики,

Олесь Доний — политолог, общественный деятель,

Юрий Гаврилечко — экономический эксперт,

Василий Мокан — народный депутат Украины, МФО "Умная политика".

Напомним, издание The Economist заявило, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны.

Кроме того, эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.