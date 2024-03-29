Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

Эксперты нашего эфира обсудят недавнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского о новом контрнаступлении армии РФ. По его словам, Силы обороны не готовы ему противостоять.
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О чем будут говорить гости студии
Недавно Зеленский в интервью CBS News заявил, что Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию на фронте и она намного лучше, чем два-три месяца назад, когда у нас был сильный дефицит артснарядов и различных видов оружия. По его словам, руководство не видело большого контрнаступления со стороны РФ и россияне не имели успеха.
Тем не менее президент отметил, что сейчас украинские военные не готовы противостоять великому наступлению РФ, которое ожидается в ближайшие месяцы.
Кто станет гостями эфира
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины",
- Петр Олещук — политолог,
- Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций,
- Дмитрий Соломчук — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики,
- Олесь Доний — политолог, общественный деятель,
- Юрий Гаврилечко — экономический эксперт,
- Василий Мокан — народный депутат Украины, МФО "Умная политика".
Напомним, издание The Economist заявило, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны.
Кроме того, эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.