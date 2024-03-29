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Збив ворожу ракету за лічені секунди — історія молодого бійця, який охороняє небо Київщини

Збив ворожу ракету за лічені секунди — історія молодого бійця, який охороняє небо Київщини

29 березня 2024 р. 18:31

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17:21 Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

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13:54 Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

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Під час однієї з останніх російських атак в небі над українським Києвом ворожу ракету збив 21-річний боєць бригади "Буревій" Національної гвардії України. То хто ж той молодий воїн, який береже небо над Київщиною?

Історію бійця НГУ Олексія на псевдо "Грінч" розповіли журналісти Новини.LIVE.

Той, хто береже небо Київщини

"Грінч" — доброволець, який за допомогою американського ПЗРК Stinger захищає небо над Київщиною. Тиждень тому саме з цієї, на перший погляд, старенької зброї, він вразив в області російську ракету. На все про все боєць мав трошки понад п'яти секунд. 

"Ми бачимо ціль в прицілі. Чуємо акустично і вібраційно що ми захопили ціль, розблоковуємо головку самонаведення, затискаємо курок і ракета виходить. Тоді я не думав, що ракети будуть йти саме цим маршрутом, але вийшло так, що вона просто в мене над головою пролетіла і потрібно було реагувати. Це друга ракета в житті, яку я бачив, і перша, яку я бачив тримаючи зброю в руках. Тому я не проґавив момент, і зміг спрацювати", — не ховає позитивних емоцій хлопець.

Сам боєць каже: на тренуваннях роботу зі зброєю довів до автоматизму. Саме це допомогло на бойовому виїзді за лічені секунди зреагувати та вразити ціль.

"Зажали кнопку розблокування в самонаведенні та натиснули курок, аби зробити пуск", — розповідає Олексій.

У військо Олексій прийшов рік тому добровольцем. До того працював на заводі "Антонов", де збирав літаки. Зараз він паралельно з обороною неба над Київщиною, продовжує навчання у Харківському авіаційному університеті. Каже: авіабудівництвом мріяв займатися ще з дитинства. Коли ж вступив до лав ЗСУ, спочатку думав, що потрапить в піхоту, та почувши про навички Олексія, в бригаді вирішили по-іншому.

"Вмієш будувати літаки, то можеш їх і збивати. Якби не війна, то я б вже був сім’янином і далі працював на заводі, і далі будував літаки. Можливо, зробили б другу "Мрію" чи інший літак, який був би таким самим славетним як "Мрія", — сказав "Грінч". 

Нагадаємо, раніше воїни бригади НГУ "Буревій" завдали успішного удару по окупантах, атакувавши ворога після виявлення російського загону на бойовій машині піхоти.

А також бійці бригади підняли український прапор за 80 метрів від ворожих позицій у Серебрянському лісі, під Кремінною Луганської області. 

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