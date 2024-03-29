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Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

29 марта 2024 г. 18:31

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17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

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13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

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13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

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Во время одной из последних российских атак в небе над украинским Киевом вражескую ракету сбил 21-летний боец бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины. Так кто же тот молодой воин, который охраняет небо над Киевской областью?

Историю бойца НГУ Алексея с позывным "Гринч" рассказали журналисты Новини.LIVE.

Тот, кто бережет небо Киевщины

"Гринч" — доброволец, с помощью американского ПЗРК Stinger защищающий небо над Киевской областью. Неделю назад именно из этого, на первый взгляд, старенького оружия, он поразил в области российскую ракету. На все обо всем боец имел чуть больше пяти секунд.

"Мы видим цель в прицеле. Слышим акустически и по вибрациям, что мы захватили цель, разблокируем головку самонаведения, зажимаем курок и ракета выходит. Тогда я не думал, что ракеты будут идти именно по этому маршруту, но получилось так, что она просто у меня над головой пролетела, и нужно было реагировать. Это вторая ракета в жизни, которую я видел, и первая, которую я видел, держа оружие в руках. Поэтому я не упустил момент, и смог отработать", — не скрывает позитивных эмоций парень.

Сам боец говорит, что на тренировках работу с оружием довел до автоматизма. Именно это помогло на боевом выезде в считанные секунды среагировать и поразить цель.

"Зажали кнопку разблокировки в самонаведении и нажали курок, чтобы совершить пуск", — рассказывает Алексей.

В войско Алексей пришел год назад добровольцем. До этого работал на заводе "Антонов", где собирал самолеты. Сейчас он параллельно с обороной неба над Киевщиной, продолжает обучение в Харьковском авиационном университете. Говорит: авиастроением мечтал заниматься еще с детства. Когда же вступил в ряды ВСУ, сначала думал, что попадет в пехоту, но услышав о навыках Алексея, в бригаде решили по-другому.

"Умеешь строить самолеты, так можешь их и сбивать. Если бы не война, то я бы уже был семьянином и дальше работал на заводе, и дальше строил самолеты. Возможно, сделали бы вторую "Мрию" или другой самолет, который был бы таким самым знаменитым как "Мрия", — сказал "Гринч".

Напомним, ранее воины бригады НГУ "Буревій" нанесли успешный удар по оккупантам, атаковав врага после обнаружения российского отряда на боевой машине пехоты.

А также бойцы бригады подняли украинский флаг в 80 метрах от вражеских позиций в Серебрянском лесу, под Кременной Луганской области.

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