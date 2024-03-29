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Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

29 березня 2024 р. 13:03

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13:46 Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

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13:03 Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

Text

12:04 Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

Text

11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп спрогнозував, коли ухвалять документ і назвав його ризики

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08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024
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18:44 Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

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13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко заявив, що своїми обстрілами Росія намагається знищити українську економіку. Крім того, ворог бачить, підтримку західних партнерів та власне виробництво зброї Україною і намагається зірвати плани обох сторін.

Про це військовий повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 29 березня.

Головні цілі ворога під час масованих атак по Україні

Окупанти обстрілюючи енергетику України намагаються завдати відчутного удару саме по економіці держави. На додаток, Романенко зауважив, що Кремль хоче зірвати ефективне функціонування оборонних підприємств в Україні. 

"Ми намагаємося перенаправити можливості й прискорити вироблення озброєння, техніки нашими підприємствами військово-промислового комплексу. Ворог це бачить, проводить розвідку та намагається впливати, завдаючи відповідальних ударів", — підкреслив експерт.

Як вказав генерал, загарбники не полишають надій впливати і на морально-психологічний стан українців. Завдаючи ударів, противник пробує показати громадянам свою велич та нібито перемогу над Україною.

"За останній тиждень ми бачимо, що були використані всі типи та види засобів повітряного нападу, це ракети крилаті, балістичні, які запускалися і з повітряних платформ та надземних платформ, це й безпілотні літальні апарати, баражуючі боєприпаси, тобто вони шукають, як бути найбільш ефективними", — підсумував Романенко.

Нагадаємо, 29 березня армія РФ обстріляла Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

Під прицілом ворога опинилася і Дніпропетровщина. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.

Цієї ночі загарбники атакували Вінниччину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджений приватний будинок.

Не оминула загроза й Івано-Франківську область. Там загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Також Росія вдарила і по Київщині, випустивши по регіону ударні дрони типу Shahed. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки та господарська будівля.

Раніше ми писали, що Росія завдала удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК. В результаті атаки серйозних пошкоджень зазнало обладнання ТЕС та постраждав енергетик.

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14:05 Україна отримала 1,5 млрд доларів позики від Японії та Британії — на що підуть кошти

13:58 Комітет завершив розгляд правок до закону про мобілізацію, — нардеп

13:58 США будуть боротися з китайськими заводами — що їм заборонять

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:56 Росія намагається втягнути НАТО у війну — у Німеччині зробили гучну заяву

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11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:10 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп спрогнозував, коли ухвалять документ і назвав його ризики

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

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