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Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

29 марта 2024 г. 13:03

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13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

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12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

Text

11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

Text

11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

Text

08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024
Text

18:44 Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

Text

13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

Text

13:10 Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

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11:50 Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

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Генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заявил, что своими обстрелами Россия пытается уничтожить украинскую экономику. Кроме того, враг видит поддержку западных партнеров и собственное производство оружия Украиной и пытается сорвать планы обеих сторон.

Об этом военный сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 29 марта.

Главные цели врага во время массированных атак по Украине

Оккупанты обстреливая энергетику Украины пытаются нанести ощутимый удар именно по экономике государства. Кроме того, Романенко отметил, что Кремль хочет сорвать эффективное функционирование оборонных предприятий в Украине.

"Мы пытаемся перенаправить возможности и ускорить выработку вооружения, техники нашими предприятиями военно-промышленного комплекса. Враг это видит, проводит разведку и пытается влиять, нанося ответственные удары", — подчеркнул эксперт.

Как указал генерал, захватчики не оставляют надежд влиять и на морально-психологическое состояние украинцев. Нанося удары, противник пытается показать гражданам свое величие и якобы победу над Украиной.

"За последнюю неделю мы видим, что были использованы все типы и виды средств воздушного нападения, это ракеты крылатые, баллистические, которые запускались и с воздушных платформ и надземных платформ, это и беспилотные летательные аппараты, баражирующие боеприпасы, то есть они ищут, как быть наиболее эффективными", — подытожил Романенко.

Напомним, 29 марта армия РФ обстреляла Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

Под прицелом врага оказалась и Днепропетровщина. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Этой ночью захватчики атаковали Виннитчину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом.

Не обошла угроза и Ивано-Франковскую область. Там захватчики ударили по объекту критической инфраструктуры.

Также Россия ударила и по Киевщине, выпустив по региону ударные дроны типа Shahed. В результате атаки повреждены два частных дома и хозяйственное здание.

Ранее мы писали, что Россия нанесла удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате атаки серьезные повреждения получило оборудование ТЭС и пострадал энергетик.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:11 Поставляли в РФ гранит для памятников погибших оккупантов — СБУ задержала дельцов

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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