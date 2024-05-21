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Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

21 травня 2024 р. 22:05

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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Text

17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

20 травня 2024
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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

За словами Лариси Білозір, Європа та Америка розглядають можливість перенесення свого виробництва зброї в Україні, оскільки це може бути вигідніше для них. Збройні комплекси наразі занадто дорогі, а їхні ціни у світі стрімко піднімаються.

Про це розповіла народний депутат Лариса Білозір у програмі "Вечір.LIVE".

Виробництво зброї в Україні 

"Країна реінвестує свої кошти та вони нам допомагають. БК зараз дуже дорогі, вони піднялися в 5-7 разів на світових ринках, в Україні це буде дешевше", — каже Білозір. 

Нардеп зазначила, що шведські компанії вже цікавилися українським ринком. Але без державного замовлення це не стало можливим.

Зараз в Україні 80% коштів з військового бюджету спрямовуються на потреби Збройних Сил, зокрема, на матеріальне забезпечення та виплати пораненим та загиблим.

"У нас 80% коштів із військового бюджету на матеріальне забезпечення війська. На виплати пораненим, загиблим […] Вони (інвестори, — ред.) кажуть: "Ми прийдемо — зробіть замовлення". А його немає", — розповіла нардеп. 

За словами Білозір, це стає перешкодою для привернення інвесторів, які вимагають державних замовлень для вступу на ринок.

Раніше німецький концерн Rheinmetall, який є одним із найбільших у Європі з виробництва зброї, відкрив оборонний завод у Медіаші, що в Румунії. Компанія буде допомагати Україні, зокрема в підтримці військових машин. 

Також ми розповідали, що генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем ППО. Крім того, компанія протягом 2024 року планує доставити Україні "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів

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Всі Новини Статті Відео
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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

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20:56 На Україну насуваються грози та спека — синоптики назвали регіони, де очікувати опади

20:52 В Міноборони розповіли, скільки українців оновили дані через застосунок "Резерв+"

20:48 Гроші за вподобайки — в МВС попередили про шахраїв в соцмережах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:36 Евакуація з Харківщини — в Мінреінтеграції розповіли про виплати

20:35 Зеленський розповів про оборону Харківщини — вечірнє звернення

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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Text

17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

Text

11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

20 травня 2024
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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею