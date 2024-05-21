Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

За словами Лариси Білозір, Європа та Америка розглядають можливість перенесення свого виробництва зброї в Україні, оскільки це може бути вигідніше для них. Збройні комплекси наразі занадто дорогі, а їхні ціни у світі стрімко піднімаються.

Про це розповіла народний депутат Лариса Білозір у програмі "Вечір.LIVE".

Виробництво зброї в Україні

"Країна реінвестує свої кошти та вони нам допомагають. БК зараз дуже дорогі, вони піднялися в 5-7 разів на світових ринках, в Україні це буде дешевше", — каже Білозір.

Нардеп зазначила, що шведські компанії вже цікавилися українським ринком. Але без державного замовлення це не стало можливим.

Зараз в Україні 80% коштів з військового бюджету спрямовуються на потреби Збройних Сил, зокрема, на матеріальне забезпечення та виплати пораненим та загиблим.

"У нас 80% коштів із військового бюджету на матеріальне забезпечення війська. На виплати пораненим, загиблим […] Вони (інвестори, — ред.) кажуть: "Ми прийдемо — зробіть замовлення". А його немає", — розповіла нардеп.

За словами Білозір, це стає перешкодою для привернення інвесторів, які вимагають державних замовлень для вступу на ринок.

Раніше німецький концерн Rheinmetall, який є одним із найбільших у Європі з виробництва зброї, відкрив оборонний завод у Медіаші, що в Румунії. Компанія буде допомагати Україні, зокрема в підтримці військових машин.

Також ми розповідали, що генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем ППО. Крім того, компанія протягом 2024 року планує доставити Україні "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів.