Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE arrow
Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

04 вересня 2025 р. 13:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Text

Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Text

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2025
Text

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Text

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2025
Text

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Text

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Text

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Text

13:13 Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:05 Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2025
Text

19:08 Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

18:14 Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали нардеп пʼяти скликань Юрій Костенко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, адвокат Жанна Грушко, доктор економічних наук Василь Фурман, нардеп Арсеній Пушкаренко, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, політолог Валерій Димов, оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Гліб Велітченко та нардеп Олексій Леонов.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Президент України Володимир Зеленський 4 вересня прибув до Єлисейського палацу у Парижі, Франція, для участі у зустрічі "Коаліції охочих";
  • Представник Білого дому уточнив, що президент США Дональд Трамп зателефонує президенту Володимиру Зеленському 4 вересня;
  • Замороження війни по лінії фронту розглядається як один зі сценаріїв завершення війни, — Подоляк.

Нагадаємо, у Парижі стартувала зустріч "Коаліції охочих". На зустрічі також присутній спецпредставник США Стів Віткофф.

Відомо, що глави держав і урядів обговорять роботу з гарантій безпеки для України та поведінку Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:31 MONATIK опублікував трейлер свого четвертого сольного альбому

13:28 Віткофф покинув зустріч "Коаліції охочих" — що трапилось

13:23 "Коаліція охочих" — Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки

13:16 Квартира з видом на Одеський оперний театр — ціна оренди

13:16 Ексміністр зробив тривожну заяву щодо опалювального сезону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:16 Падіння фунікулера у Лісабоні — кількість загиблих збільшилась

Text

13:13 Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

13:06 Зіпсовані враження — які подарунки руйнують святковий настрій

13:03 Літо не відступить — чого чекати від погоди у Львові завтра

13:01 На Харківщині здетонував невідомий пристрій — є загиблі

13:31 MONATIK опублікував трейлер свого четвертого сольного альбому

13:28 Віткофф покинув зустріч "Коаліції охочих" — що трапилось

13:23 "Коаліція охочих" — Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки

13:16 Квартира з видом на Одеський оперний театр — ціна оренди

13:16 Ексміністр зробив тривожну заяву щодо опалювального сезону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:16 Падіння фунікулера у Лісабоні — кількість загиблих збільшилась

13:06 Зіпсовані враження — які подарунки руйнують святковий настрій

13:03 Літо не відступить — чого чекати від погоди у Львові завтра

13:01 На Харківщині здетонував невідомий пристрій — є загиблі

13:00 Гранти від Карітас — як і де можна отримати гроші на ремонт

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

3 вересня

22:33 Артишоки замість яблук — що вирощують на півдні України

2 вересня

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

06:33 Коли насправді день народження Одеси — 2 вересня чи 19 травня

1 вересня

19:43 День міста під час війни — що думають одесити про свято

29 серпня

22:33 Борщовий набір під загрозою — що буде з цінами взимку

19:43 Курортний сезон — як одесити провели нинішнє літо

28 серпня

22:33 Врожайність менша, ніж рік тому — чи будуть українці з овочами

19:43 Закінчення війни в Україні через пів року — чи вірять одесити

10:21 COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

Text

13:13 Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:05 Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня
Text

19:08 Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

18:14 Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

04 вересня 2025 р. 11:05
У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

04 вересня 2025 р. 08:00
Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

03 вересня 2025 р. 19:08
Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

03 вересня 2025 р. 18:14
Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

03 вересня 2025 р. 13:12
Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

03 вересня 2025 р. 08:00
Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

02 вересня 2025 р. 21:54
Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

02 вересня 2025 р. 17:52

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації