Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали нардеп пʼяти скликань Юрій Костенко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, адвокат Жанна Грушко, доктор економічних наук Василь Фурман, нардеп Арсеній Пушкаренко, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, політолог Валерій Димов, оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Гліб Велітченко та нардеп Олексій Леонов.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня прибув до Єлисейського палацу у Парижі, Франція, для участі у зустрічі "Коаліції охочих";

Представник Білого дому уточнив, що президент США Дональд Трамп зателефонує президенту Володимиру Зеленському 4 вересня;

Замороження війни по лінії фронту розглядається як один зі сценаріїв завершення війни, — Подоляк.

Нагадаємо, у Парижі стартувала зустріч "Коаліції охочих". На зустрічі також присутній спецпредставник США Стів Віткофф.

Відомо, що глави держав і урядів обговорять роботу з гарантій безпеки для України та поведінку Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.