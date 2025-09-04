Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали нардеп пʼяти скликань Юрій Костенко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, адвокат Жанна Грушко, доктор економічних наук Василь Фурман, нардеп Арсеній Пушкаренко, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, політолог Валерій Димов, оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Гліб Велітченко та нардеп Олексій Леонов.
Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір День.LIVE
Серед тем ефіру:
- Президент України Володимир Зеленський 4 вересня прибув до Єлисейського палацу у Парижі, Франція, для участі у зустрічі "Коаліції охочих";
- Представник Білого дому уточнив, що президент США Дональд Трамп зателефонує президенту Володимиру Зеленському 4 вересня;
- Замороження війни по лінії фронту розглядається як один зі сценаріїв завершення війни, — Подоляк.
Нагадаємо, у Парижі стартувала зустріч "Коаліції охочих". На зустрічі також присутній спецпредставник США Стів Віткофф.
Відомо, що глави держав і урядів обговорять роботу з гарантій безпеки для України та поведінку Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.