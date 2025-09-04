Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали нардеп пяти созывов Юрий Костенко, военный аналитик Дмитрий Снегирев, адвокат Жанна Грушко, доктор экономических наук Василий Фурман, нардеп Арсений Пушкаренко, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, политолог Валерий Дымов, оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Глеб Велитченко и нардеп Алексей Леонов.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября прибыл в Елисейский дворец в Париже, Франция, для участия во встрече "Коалиции желающих";

Представитель Белого дома уточнил, что президент США Дональд Трамп позвонит президенту Владимиру Зеленскому 4 сентября;

Замораживание войны по линии фронта рассматривается как один из сценариев завершения войны, — Подоляк.

Напомним, в Париже стартовала встреча "Коалиции желающих". На встрече также присутствует спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Известно, что главы государств и правительств обсудят работу по гарантиям безопасности для Украины и поведение России, которая продолжает отказываться от мира.