Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук, політтехнолог Олег Постернак, міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.) Лілія Гриневич, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, нардепка Ірина Борзова та синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Гості ефіру обговорять, що 16 жовтня український лідер Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де розпочав серію важливих зустрічей.

Глава держави проведе переговори з представниками провідних оборонних компаній США — виробниками сучасного озброєння, яке здатне суттєво посилити українську оборону.

Нагадаємо, 17 жовтня Зеленський у США зустрівся з представниками оборонної компанії Lockheed Martin та обговорили потреби ЗСУ.

Крім того, український лідер провів зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом. Зокрема, сторони обговорили атаки окупантів на енергосистему.