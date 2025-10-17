Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, политтехнолог Олег Постернак, министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.) Лилия Гриневич, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, нардеп Ирина Борзова и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что 16 октября украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где начал серию важных встреч.

Глава государства проведет переговоры с представителями ведущих оборонных компаний США — производителями современного вооружения, которое способно существенно усилить украинскую оборону.

Напомним, 17 октября Зеленский в США встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin и обсудили потребности ВСУ.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с министром энергетики США Крисом Райтом. В частности, стороны обсудили атаки оккупантов на энергосистему.