Україна
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

17 октября 2025 г. 13:07

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2025
21:45 Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

18:05 Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

13:22 Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

08:00 Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

15 октября 2025
19:00 Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

18:50 Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

18:11 США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

13:05 Украина получит крупную партию оружия — эфир День.LIVE

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2025
21:45 Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

18:05 Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

13:22 Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, политтехнолог Олег Постернак, министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.) Лилия Гриневич, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, нардеп Ирина Борзова и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что 16 октября украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где начал серию важных встреч.

Глава государства проведет переговоры с представителями ведущих оборонных компаний США — производителями современного вооружения, которое способно существенно усилить украинскую оборону.

Напомним, 17 октября Зеленский в США встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin и обсудили потребности ВСУ.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с министром энергетики США Крисом Райтом. В частности, стороны обсудили атаки оккупантов на энергосистему.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

13:50 В Укрэнерго заявили, что РФ применяет тактику "выжженной земли"

13:45 Когда лучшее время для покупки валюты — даты

13:33 Осенние цены во Львове — сколько сейчас стоят фрукты на базаре

13:27 В Кремле предложили Маску "соединить" Россию и США тоннелем

13:19 Главные ошибки при лечении сезонных болезней — детали от врача

13:18 Инспекция портов Одесчины — защита и восстановление

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

13:00 Денежная помощь от Британии — кому выплатят до 5 тыс. долларов

12:53 Коммуналка и цены на проезд — изменения во Львове с 1 ноября

12:50 Мост влюбленных в Киеве — что о нем известно и где расположен

13:50 В Укрэнерго заявили, что РФ применяет тактику "выжженной земли"

13:45 Когда лучшее время для покупки валюты — даты

13:33 Осенние цены во Львове — сколько сейчас стоят фрукты на базаре

13:27 В Кремле предложили Маску "соединить" Россию и США тоннелем

13:19 Главные ошибки при лечении сезонных болезней — детали от врача

13:18 Инспекция портов Одесчины — защита и восстановление

13:00 Денежная помощь от Британии — кому выплатят до 5 тыс. долларов

12:53 Коммуналка и цены на проезд — изменения во Львове с 1 ноября

12:50 Мост влюбленных в Киеве — что о нем известно и где расположен

12:47 РФ изменила стратегию атак по энергосистеме — будет ли блэкаут

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

16 октября
21:45 Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

18:05 Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

13:22 Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2025 г. 8:00
Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

16 октября 2025 г. 21:45
Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

16 октября 2025 г. 18:05
Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

16 октября 2025 г. 13:22
Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2025 г. 8:00
Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

15 октября 2025 г. 19:00
Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

15 октября 2025 г. 18:50
США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

15 октября 2025 г. 18:11

