Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

05 вересня 2025 р. 22:58

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

22:58 Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

20:59 Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

17:57 Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

16:28 Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

13:22 Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Керівник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів про успішні операції української розвідки. Також представник ГУР дав прогнози щодо завершення повномасштабної війни в Україні.

Інтерв'ю можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ключові заяви Юсова

Керівник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про наступне:

  • ГУР вперше у світі знищило та потопило ворожі морські кораблі;
  • Буданов особисто бере участь у бойових операціях або знаходиться на пунктах управління;
  • Як Росія уникає мирних перемовин з Україною;
  • Чи може закінчитися війна до кінця року;
  • Навіщо Герасимов показав карту РФ із "окупованими" Одещиною та Миколаївщиною;
  • Якою є чисельність російської армії на території України;
  • Марно очікувати, що РФ припинить масштабні обстріли України;
  • Скільки "Шахедів" на місяць виробляє РФ;
  • "Шахеди" із камерами та радіоуправлінням — є експериментальними;
  • 40-50% артилерійських снарядів на фронті — поставки із КНДР;
  • Іран менше допомагає РФ, ніж на початку війни;
  • Якими є справжні цілі ракетних ударів РФ по Україні;
  • В окремих підрозділах РФ вводять обмеження на паливно-мастильні матеріали;
  • Чи допомагає Китай Росії у війні проти України;
  • Україна готує та планує нові обміни військовополонених.

Нещодавно Головне управління розвідки Міноборони передало Музею історії України у Другій світовій війні унікальні макети морських дронів.

А в Києві 5 вересня відкрили памʼятний знак "Розвідка" — його встановили на Алеї захисників.

23:42 Трамп заявив, що покладе кінець війні в Україні

23:29 Трамп офіційно перейменував Міністерство оборони США

23:23 Гетманцев розповів, скільки треба платити деяким родинам з дітьми

23:14 В школах РФ скорочують уроки англійської — чим замінять

23:05 У ГУР назвали кількість військових РФ на території України

22:58 Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

22:55 Гетманцев повідомив про зростання тіньового ринку тютюну

22:52 Коли чекати перших заморозків в Україні — синоптики шокували

22:33 Затяжне літо чи холодна осінь — якою буде погода в Одесі

22:29 Військовий інформував РФ про навчальні полігони ЗСУ — як покарали

23:42 Трамп заявив, що покладе кінець війні в Україні

23:29 Трамп офіційно перейменував Міністерство оборони США

23:23 Гетманцев розповів, скільки треба платити деяким родинам з дітьми

23:14 В школах РФ скорочують уроки англійської — чим замінять

23:05 У ГУР назвали кількість військових РФ на території України

22:55 Гетманцев повідомив про зростання тіньового ринку тютюну

22:52 Коли чекати перших заморозків в Україні — синоптики шокували

22:33 Затяжне літо чи холодна осінь — якою буде погода в Одесі

22:29 Військовий інформував РФ про навчальні полігони ЗСУ — як покарали

22:23 Нардеп пояснив, як пенсіонерам отримати сертифікат на квартиру

22:33 Затяжне літо чи холодна осінь — якою буде погода в Одесі

19:43 Підтримка армії — ставлення одеситів до донатів сьогодні

06:33 Овочі, фрукти та м'ясо — ціни в Одесі на початок осені

4 вересня

19:44 Деколонізація Одеси — чому місто прощається з пам'ятником Бабелю

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

3 вересня

22:33 Артишоки замість яблук — що вирощують на півдні України

2 вересня

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

06:33 Коли насправді день народження Одеси — 2 вересня чи 19 травня

1 вересня

19:43 День міста під час війни — що думають одесити про свято

29 серпня

22:33 Борщовий набір під загрозою — що буде з цінами взимку

Text

22:58 Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Text

20:59 Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Text

17:57 Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Text

16:28 Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Text

13:22 Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

05 вересня 2025 р. 20:59
Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

05 вересня 2025 р. 17:57
Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

05 вересня 2025 р. 16:28
Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

05 вересня 2025 р. 13:22
Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

05 вересня 2025 р. 08:00
Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

04 вересня 2025 р. 18:02
Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

04 вересня 2025 р. 16:19
Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

04 вересня 2025 р. 13:13

