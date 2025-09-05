Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Керівник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів про успішні операції української розвідки. Також представник ГУР дав прогнози щодо завершення повномасштабної війни в Україні.

Інтерв'ю можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ключові заяви Юсова

Керівник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про наступне:

ГУР вперше у світі знищило та потопило ворожі морські кораблі;

Буданов особисто бере участь у бойових операціях або знаходиться на пунктах управління;

Як Росія уникає мирних перемовин з Україною;

Чи може закінчитися війна до кінця року;

Навіщо Герасимов показав карту РФ із "окупованими" Одещиною та Миколаївщиною;

Якою є чисельність російської армії на території України;

Марно очікувати, що РФ припинить масштабні обстріли України;

Скільки "Шахедів" на місяць виробляє РФ;

"Шахеди" із камерами та радіоуправлінням — є експериментальними;

40-50% артилерійських снарядів на фронті — поставки із КНДР;

Іран менше допомагає РФ, ніж на початку війни;

Якими є справжні цілі ракетних ударів РФ по Україні;

В окремих підрозділах РФ вводять обмеження на паливно-мастильні матеріали;

Чи допомагає Китай Росії у війні проти України;

Україна готує та планує нові обміни військовополонених.

Нещодавно Головне управління розвідки Міноборони передало Музею історії України у Другій світовій війні унікальні макети морських дронів.

А в Києві 5 вересня відкрили памʼятний знак "Розвідка" — його встановили на Алеї захисників.